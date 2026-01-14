Besplatne projekcije nagrađenih filmova na Zimskom izdanju Mreže festivala Jadranske regije

Zimsko izdanje Mreže festivala Jadranske regije održaće se u bioskopima u Srbiji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Severnoj Makedoniji, gde će gledaoci moći besplatno da pogledaju nekoliko nagrađenih regionalnih filmova, saopštili su danas organizatori.

Na repertoaru su filmovi „Porodična terapija“ slovenačke rediteljke Sonje Prosenc, „Fiume o morte!“ hrvatskog reditelja Igora Bezinovića, „Nakon leta“ Danisa Tanovića,““Majka Mara“ Mirjane Karanović, „Živi i zdravi“ Ivana Marinovića i „Planeta 7693“ Gojka Bekuljana.

Program počinje u četvrtak, 22. januara besplatnim projekcijama u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Herceg Novom i Skoplju, dok će svi filmovi od 23. januara biti dostupni i onlajn, putem platforme sarajevskog bioskopa Kino Meeting Point ondemand.kinomeetingpoint.ba.

U Beogradu će projekcije otvoriti „Porodična terapija“ Sonje Prosenc 22. januara u 19 časova, a ulaz na film je besplatan, dok se karte preuzimaju na blagajni MTS Dvorane.

Mreža festivala Jadranske regije okuplja vodeće filmske festivale u regionu, među kojima su Festival autorskog filma, Sarajevo Film Festival, Ljubljanski međunarodni filmski festival, Zagreb Film Festival, Filmski festival Herceg Novi i festival „Manaki Brothers“ iz Severne Makedonije.

