Blajnd Gardijan nastupio sinoć u Beogradu

Metal bend Blajnd Gardijan (Blind Guardian) održao je sinoć, nakon 10 godina, koncert u Luci Beograd, u okviru turneje „The God Machine“.

Koncert je, kao predgrupa otvorila hrvatska grupa Kryon, nakon koje je Blajnd Gardijan izašao na scenu i nastup otpočeo pesmom „The Ninght Wave“.

Pevač Hanse Kirš je posle svake numere pričao sa publikom, naglašavajući da mu je drago što je nakon jedne decenije ponovo u Beogradu.

Na koncertu su izvedene neke od najpoznatijih pesama ovog benda, poput „Nightfall“, „Mirror Mirror“ i „Bard’s Song: In the forest“. Za veliki broj pesama inspiracija je pronađena u epskoj fantastici, poput Tolkinovog serijala „Gospodar prstenova“.

Na samom kraju bend se vratio na bis sa pesmom „Valhalle“, nakon čega je publika nastavila da peva refren dok su se članovi grupe pozdravljali sa publikom.

(Beta)

