Blizu 50.000 komada ambalaže odgovorno prikupljeno na ovogodišnjem EXIT festivalu

EXIT festival još jednom je potvrdio svoju posvećenost održivosti kroz kampanju „Be the Recycling Superstar“, realizovanu u okviru Green EXIT platforme. Ovogodišnja akcija reciklaže oborila je sve prethodne rekorde – prikupljeno je blizu 50.000 jedinica prazne ambalaže, i to zahvaljujući inovativnom sistemu Smart Flex Return i TOMRA reciklažnim automatima.

Najveći broj ambalaže sakupljen je uz pomoć mobilnih timova sa rančevima u okviru Smart Flex Return sistema, uz dodatni doprinos ostvaren kroz dva TOMRA reciklažna automata postavljena unutar festivalskih zona kod bina Tesla Universe (Main) i Fusion. Najviše je prikupljeno limenki, potom PET flaša, te plastičnih čaša.

Ono što je ovu kampanju učinilo posebno uspešnom nije samo količina prikupljene ambalaže, već i angažman posetilaca. Mnogi su sami prilazili mobilnim timovima da predaju ambalažu, dok su je neki sakupljali u prolazu, pokazujući visok nivo svesti o važnosti reciklaže.

EXIT festival i EXIT Fondacija već petu godinu za redom sprovode ovu kampanju, kroz platformu Green EXIT, u saradnji sa partnerima Ball Corporation pod programom „Svaka limenka se računa”, uz podršku partnera HEINEKEN Srbija, Ekostar Pak, Coca-Cola, Solagro Smart Recycling i TOMRA.

Sva prikipljena ambalaža upućena je na reciklažu putem operatera Ekostar Pak, koji već 15 godina doprinosi unapređenju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji.

Pored ove aktivnosti, u sklopu Green EXIT platforme, a pod sloganom „Zajedno do cilja” sprovedene su i druge koje su za cilj imale podizanje svesti o važnosti zaštite i unapređenja životne sredine.

Emergency EXIT & 25 Year EXIT Legacy čaše

Po prvi put, na ovogodišnjem EXIT festivalu posetioci su imali priliku da koriste Emergency EXIT & 25 Year EXIT Legacy besplatne brendirane višekratne čaše koje su bile dostupne ekskluzivno prvog dana, 10. jula, uz Emergency Exit performans na Tesla Universe bini. Ovaj univerzalni perfromans koji je prvi ovakve vrste u Evropi, preneo je poruku važnosti jedinstva čoveka sa planetom i očuvanju naše životne sredine, a podržan je od strane Evropske unije, kroz program Kreativna Evropa. Brojni posetioci su čaše zadržali kao uspomenu a neki su ih vraćali Solagro Smart Flex Return mobilnim timovima sa rančevima, i na taj način doprineli odgovornom sakupljanju ambalaže. Ova inicijativa sprovedena je uz podršku Evropske unije (EU), u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Eko modna revija WASTELAND: From Waste to Wonder i Kolektivne vizuelne naracije

Kao deo programa otvaranja, organizovana je i eko modna revija „WASTELAND: From Waste to Wonder”, Rajmonde Zajmi, renomirane eko-edukatorke i umetnice iz Albanije, koja koristi recikliranu modu kao sredstvo za prenošenje ekoloških poruka još od 2013. godine. Studentkinje novosadskog Fakulteta tehničkih nauka za ovu priliku odenule su haljine – nosiva umetnička dela napravljenih od otpada – plastičnih čaša, kapsula za kafu, banera, slamčica, pa čak i ambalaže od Kinder jaja – od kojih svaki nosi poruku o prekomernoj potrošnji, zagađenju i mogućnosti transformacije. Osim što su zablistale u ovim unikatnim komadima, one su uz pratnju svojih kolega sa publikom delile i znanje o reciklaži i otpadu. Publika EXIT festivala imala je priliku da oseti snagu održive mode na delu – kroz reviju koja briše granice između ekologije i umetnosti. Aktivnost je realizovana kroz Artists’ & Researchers’ Residencies program, kao deo evropskog projekta REMEDIES projekta, u kom učestvuju EXIT Fondacija i EXIT festival.

U sklopu istog programa, tokom trajanja festivala izvedena je još jedna umetnička intervencija pod imenom „Kolektivne vizuelne naracije na EXIT festivalu” koja je nosila ekološke poruke. Vizuelni umetnik Turrdl direktno je sarađivao sa posetiocima festivala, pozivajući ih da podele svoja razmišljanja i poruke o ovogodišnjem izdanju Exita, zaštiti voda i životne sredine. Tokom četiri dana, ova kolektivna promišljanja pretočena su u vizuelno delo – tapiseriju glasova zajednice o održivosti i očuvanju voda. Ovo participativno umetničko delo uhvatilo je duh festivala i pretvorilo ga u kreativni dijalog o odgovornosti i nadi za budućnost naše planete.

I ove godine posetioci EXIT kampa imali su priliku da koriste održive proizvode za negu kose i tela, koje obezbeđuje partnerska organizacija 123zero, a u sklopu evropskog projekta INSPIRE. Kamperi su preuzeli oko deset hiljada komada šampona i kupki koje su pakovani u biorazgradive ambalaže, što je četiri puta više nego prošle godine, istovremeno podržavajući održivost i koncept nulte stope otpada odnosno zero waste.

