Četiri nagrađivana filma krajem meseca u Sava Centru najavljuju povratak FEST-a

Četiri filma sa 12 nominacija za Oskara i nagradama iz Kana, Berlina i Venecije biće prikazana u beogradskom Sava Centru 25. i 26. februara.

Oni će biti prikazani u okviru manifestacije FEST Intro pod sloganom „Izvinite na prekidu programa“, a koji se održava u susret predstojećem 53. Međunarodnom filmskom festivalu – FEST koji će biti održan u oktobru 2026. godine.

Premijerno u Srbiji tada će biti prikazani filmovi Sentimentalna vrednost, Čarobnjak iz Kremlja, Plavi mesec i Glas Hind Ražab.

Glas Hind Ražab (25.2. u 18.30) je nominovan za Oskara za najbolji međunarodni film, dobitnik nagrade publike na Festivalu u San Sebastijanu i nagrade žirija na Venecijanskom festivalu.

Sentimentalna vrednost (25.2. u 20.30) ima devet nominacija za Oskara u kategorijama za najbolji film, najbolji međunarodni film, najbolju režiju, najbolju glavnu glumicu, najboljeg sporednog glumca, najbolju sporednu glumicu za dve uloge, najbolji originalni scenario i najbolju montažu, a dobitnik je Gran Prija Festivala u Kanu.

Čarobnjak iz Kremlja (26.2. u 18.00) je nominovan za najbolji film na festivalima u San Sebastijanu i Veneciji.

Plavi mesec (26.2. u 21.00) je nominovan za Oskara za najboljeg glavnog glumca i najbolji scenario, dobitnik Srebrnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu za najbolju sporednu mušku ulogu i dobitnik brojnih drugih nagrada.

Ulaznice za FEST Intro mogu se nabaviti onlajn na tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Organizatori su danas u objavi na Instagramu saopštili da se FEST Intro održava u tradicionalnom terminu kada se ranije održavao FEST sa ciljem da se obeleži višedecenijska tradicija ovog renomiranog festivala.

FEST, koji se tradicionalno održava u februaru/martu svake godine, nije održan u tom terminu 2025. godine zbog problema u organizaciji i tadašnje političko‑društvene situacije u Srbiji.

Festival nije imao selektora ni tim koji bira filmove, a organizacijski odbor nije bio sazvan na vreme, pa nije donet program ni način izvođenja festivala.

Festival je zbog tih problema prvo odložen za septembar, a kasnije je planirano da bude održan krajem godine.

Pojedini komentatori i studenti smatrali su da je odluka o odlaganju povezana i sa tadašnjom društvenom i političkom nestabilnošću i protestima studenata u Srbiji, zbog čega se naglašavalo kako bi održavanje festivala „u normalno vreme“ bilo neprikladno.

Pošto se FEST u svom uobičajenom terminu nije održao, studenti koji su blokirali fakultete širom Srbije organizovali su svoj alternativni festival – Blokadni FEST, održan od 9. do 16. marta 2025. u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com