Ciklus filmova povodom stogodišnjice rođenja poljskog reditelja Vajde u Jugoslovenskoj kinoteci

Stogodišnjica rođenja poljskog reditelja i scenariste Andžeja Vajde (1926-2016) biće obeležena od petka, 6. marta, do 11. marta u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu.

Program počinje u petak od 19 sati besplatnom projekcijom drame „Pepeo i dijamant“ (1958), za koju je Vajda dobio nagradu kritike Fipresci na festivalu u Veneciji.

Na repertoaru su i dve drame nominovane za Oskara za najbolji strani film, „Obećana zemlja“ (1974) koja je na programu u subotu od 19 časova i „Katin“ (2007) čija je projekcija 10. marta u istom terminu.

Na programu su i filmovi „Kanal“ (1956), dobitnik Specijalne nagrade žirija u Kanu, „Brezova šuma“ (1970) za koju su na festivalu u Moskvi nagrađeni i Vajda i poznati glumac Danijel Olbricki, kao i poljsko-francuska koprodukcija „Bez anestezije“ (1978).

Program posvećen Vajdi Jugoslovenska kinoteka realizuje u saradnji sa Poljskim institutom u Beogradu.

(Beta)

