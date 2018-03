Član „Cirque du Soleil“ umro posle pada tokom predstave (video)

#TRÁGICO Muere acróbata del Cirque du Soleil tras caer durante una presentación en Florida, EEUUEl artista, Yann Arnaud, se precipitó sobre el escenario desde unos cuatro metros de altura, cuando participaba el sábado en la noche en el espectáculo Volta de la compañía. Luego del fatal accidente suspendieron todas las presentaciones del fin de semana. #cirquedusoleil #tampa #florida #eeuu #volta #acrobata #circo #accidente #muerte #17Marz #18mar #19marz

