Danska ukida porez na knjige da bi podstakla čitanje

Danska planira da ukine porez na knjige koji je najviši u svetu, u nastojanju da podstakne ljude da više čitaju.

Porez na knjige u Danskoj iznosi 25 odsto, a vlada smatra da takva politika doprinosi rastućoj „krizi čitanja“.

Ministar kulture Jakob Engel-Šmit saopštio je da će vlada predložiti u svom planu budžeta da se ukine porez na knjige, što će zemlju koštati 330 miliona danskih kruna (44 miliona evra) godišnje, prenosi Gardijan.

Engel-Šmit je rekao da veruje da se mora rizikovati da bi se okončala kriza čitanja koja se širi poslednjih godina.

„Neverovatno sam ponosan. Ne dešava se svaki dan da neko uspe da ubedi kolege da tako ogroman novac treba da se ulaže u potrošnju i kulturu Danaca“, kazao je ministar.

I druge nordijske zemlje imaju standardnu stopu poreza od 25 odsto, ali je ne primenjuju na knjige. U Finskoj je PDV na knjige 14 odsto, u Švedskoj šest, a u Norveškoj se ne naplaćuje.

Švedska je 2001. smanjila porez na knjige što je povećalo prodaju knjiga ali, kako su pokazale analize, knjige su kupovali oni koji su već čitali.

Engel-Šmit je rekao da je cilj širenje literature i da je već izdvojen novac za jačanje saradnje javnih biblioteka i škola, kako bi se više dece upoznalo s dobrom literaturom.

U Danskoj, koja ima nešto više od šest miliona stanovnika, 2023. godine je prodato 8,3 miliona knjiga, u knjižarama i preko interneta, prema podacima nacionalne statističke agencije.

Najviše su se prodavale knjige za najmlađe, slikovnice i knjige sa aktivnostima, a drugi najpopularniji žanrovi bili su kriminalistički romani i trileri.

Ako ova mera ne dovede do pada cena knjiga, Engel-Šmit je rekao da će ponovo razmotriti da li je to bio pravi korak.

„Pratiću naravno kako se cene razvijaju. Ako se ispostavi da ukidanje PDV-a dovede samo do rasta profita izdavača, a da cene knjiga ne padaju, onda moramo razmotriti da li je to bila ispravna stvar“, rekao je Engel-Šmit.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com