Desetine hiljada ljudi na sahrani pevača Halida Bešlića u Sarajevu

Na sarajevskom groblju Bare danas je sahranjen pevač Halid Bešlić.

Sahrani su, uz članove njegove porodice, prisustvovale desetine hiljada ljudi iz BiH i regiona, među njima veliki broj političara, javnih radnika i njegovih kolega.

Bešliću koji je 7. oktobra umro u 72. godini, klanjana je dženaza u haremu Gazi Husrev-begove džamije na Baščaršiji i održana je komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Povodom Bešlićeve smrti u Federacije BiH i Distriktu Brčko danas je Dan žalosti.

Halid Bešlić (1953-2025) bio je bosanskohercegovački pevač narodne muzike. Počeo da peva još kao učenik osnovne škole u kulturno-umetničkim društvima, a najduže u KUD „Zijo Dizdarević“.

Profesionalnu karijeru je počeo nastupima u sarajevskim i drugim restoranima.

Prvu singl-ploču snimio je 1979. godine, kada je počeo njegov uspeh na jugoslovenskoj muzičkoj sceni. Do 2023. je snimio 19 studijskih albuma i dva albuma s nastupa uživo.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini (1992-1995), održao je više od 500 humanitarnih koncerata širom Zapadne Evrope.

Dobitnik je mnogih nagrada za muzička dostignuća. Bio je član Udruženja muzičara Bosne i Hercegovine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com