Dirigent Karlo Ponti o BEMUS-u: Čast mi je da otvorim festival sa Beogradskom filharmonijom

Italijanski dirigent Karlo Ponti izjavio je povodom otvaranja 57. Beogradskih muzičkih svečanosti (BEMUS) da se raduje susretu sa beogradskom publikom i da mu je čast da otvori taj festival, saopštili su danas organizatori.

Ponti je u video obraćanju predstavio program koncerta, koji će u četvrtak, 16. oktobra, održati u Kolarčevoj zadužbini sa Beogradskom filharmonijom i solistom na kontrabasu Strahinjom Mitrovićem, navodi se u saopštenju.

„Započećemo sa savršenom Pučinijevom kompozicijom SImfonijski preludijum, jednim od njegovih prvih instrumenatlnih dela za orkestar, koje slavi lepotu melodije, onako kako to samo Pučini ume. U nastavku nas očekuje sjajni mladi kontrabasista, Strahinja Mitrović izvodeći Divertimento končertante Nina Rote, koncert za kontrabas i orkestar, i završićemo koncert delom repertoarom koje je veoma blisko mom srcu, orkestarskom svitom Nina Rote iz filma La Strada, reditelja Federika Felinija, koji je producirao moj otac, Karlo Ponti Senior“, rekao je Ponti.

BEMUS ove godine traje od 16. do 25. oktobra, a najavljeni su koncerti poznatih domaćih i stranih solista, koji će izvoditi resitale i nastupati sa nacionalnim orkestrima poput Vojvođanskog simfonijskog orkestra i Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije (RTS).

Očekuju se nastupi pijanista Andreja Gugnjina, Poline Osetinskaje i Aleksandra Madžara, kao i violiniste Maksima Vengerova i tenora Kvonsua Džonsa, koji će zatvoriti festival nastupom sa SImfonijskim orkestrom i muškim horom RTS, koji će izvesti „Faust simfoniju“ Franca Lista, zaključuje se u saopštenju.

(Beta)

