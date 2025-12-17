Dodela Oskara od 2029. godine na Jutjubu

Dodela Oskara, jedan od najprestižnijih televizijskih događaja, od 2029. godine seli se sa televizije ABC na Jutjub, saopštila je danas Američka akademija filmskih umetnosti i nauka.ABC će ovu ceremoniju prenositi do 2028. godine, kada će biti održana jubilarna, 100. dodela Oskara.

Međutim, počev od 2029. godine, Jutjub će preuzeti globalna prava na strimovanje Oskara sve do 2033. godine.

Time Jutjub postaje novo digitalno središte svega što se tiče Oskara – od prenosa sa crvenog tepiha i dodele nagrada Governors, do objave nominacija.

Publika širom sveta moći će besplatno da prati ceremoniju, uz audio zapise na više jezika i titlove.

„Kao međunarodna organizacija, Akademija ovim partnerstvom širi svoj domet do najšire publike širom sveta, na dobrobit članova i celokupne filmske zajednice“, poručili su izvršni direktor Akademije Bil Kramer i predsednica Linet Hauel Tejlor.

Iako su velike dodele nagrada već počele da se oslanjaju na striming platforme, Oskar je prvi među „velikom četvorkom“ koji u potpunosti napušta klasično televizijsko emitovanje. Jedan od najgledanijih TV događaja van sporta tako prelazi pod okrilje Gugla, čiji Jutjub okuplja oko dve milijarde korisnika širom sveta.

Finansijski detalji ugovora nisu objavljeni.

„Dodela Oskara je jedna od ključnih kulturnih institucija, koja slavi izvrsnost u pripovedanju i umetničkom stvaralaštvu“, rekao je izvršni direktor Jutjuba Nil Mohan.

Partnerstvo sa Akademijom ocenio je kao slavljenje umetnosti i zabave koja će se približiti gledaocima širom sveta i inspirisati novu generaciju kreativaca i ljubitelja filma, uz poštovanje bogate tradicije Oskara.

Predstavnici televizije ABC, koja je u vlasništvu kompanije Volt Dizni, nisu se oglasili. ABC je gotovo tokom čitave istorije bio dom Oskara. NBC je prvi put prenosio ceremoniju 1953. godine, dok je ABC preuzeo prava 1961. godine. Osim perioda od 1971. do 1975, kada je NBC ponovo emitovao dodelu, Oskari su bili na ABC-ju.

Dodelu Oskara 2025. godine na ABC-ju pratilo je 19,7 miliona gledalaca, što predstavlja blagi porast u odnosu na prethodnu godinu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com