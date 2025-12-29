Dokumentarni film o Beogradskoj filharmoniji i Zubinu Mehti 31. decembra uveče na RTS 2

Dokumentarni film Borisa Miljkovića „Da capo: Zubin Mehta i Beogradska filharmonija“ prikazaće se premijerno u sredu, 31. decembra u 19.15 na Drugom programu Radio-televizije Srbije (RTS), saopštila je danas Beogradska filharmonija.

Film je sniman u oktobru prošle godine povodom dva koncerta koje je dirigent Mehta imao sa Beogradskom filharmonijom u Kolarčevoj zadužbini, a on se bavi radnim procesom sa orkestrom i njihovim međusobnim prijateljstvom.

„U naslovu filma je muzički izraz koji znači – od početka. Tako je Da capo priča o samom početku i o ljubavi koja se nastavlja svaki put kada se Beogradska filharmonija i Mehta sretnu“, dodaje se u saopštenju.

Autor filma Boris Miljković naveo je uoči prikazivanja da će on „prateći sam karakter i istoriju ovog neobičnog umetnika nacrtati ujedno i skicu našeg jedinstvenog, uvek mladog i talentovanog orkestra. Njihova je istorija, na neki način, zajednička priča. Filharmonija i Maestro“.

