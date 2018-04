Dragan Mićanović otkrio kako će se završiti „Nemanjići“

Nijedan igrani program u istoriji srpske televizije nije podigao toliko prašine kao emitovanje serije „Nemanjići – Rađanje kraljevine“. Prva sezona se polako privodi kraju, ali svaka nova epizoda i dalje privlači ogroman broj gledalaca, ali i mnogo kritičara.

Scenarista Gordan Mihić najavio je nedavno da će sasvim sigurno biti i druge sezone „Nemanjića“, koja će nastaviti priču o slavnoj srpskoj dinastiji, a jedan od junaka serije, Dragan Mićanović, koji glumi Rastka Nemanjića, otkrio je kako će se završiti prvih 13 epizoda.

– Ovaj serijal se završava smrću Stefana Prvovenčanog, kada je Sava u zrelim godinama, nakon toga ni on nije poživeo mnogo. Ne znam da li će u nastavku biti još živ – rekao je Mićanović u razgovoru za Blic i priznao da je bio iznenađen reakcijama publike.

– Nisam očekivao baš takvu reakciju, mada iz svog 30-godišnjeg iskustava sam shvatio da se ljudi baš strasno bave kritikom umetnosti, bilo u pozorištu ili na televiziji. Sada, pošto je moderna tehnologoija dopustila da svako kaže mišljenje o svemu, reakcije su dosta emotivnije, žešće i jače. Znali smo da radimo nešto što će buditi interesovanje pozitivno i negativno, ali ne ovoliko.

Što se tiče uloge Rastka – kasnije Svetog Save, kaže da je dao sve od sebe.

– Kada se udubite u sve to što je on postigao za vreme svog kratkog života na zemlji, vi shvatite problematiku tog vremana i tog lika, ali i ostvarenje koje je on učinio, i onda pokušavate da stvorite u glavi slike kakva bi to ličnost bila. Bio sam prilično smiren za vreme rada na tom liku i spokojan. Moraće da prođe neko vreme pa da shvatim šta mi je ostalo iza tog lika. Mislim da je to neka duhovnost i smirenost, spokoj, a možda je to samo stvar godina – rekao je Mićanović.