Džud Lo kao gospodar Kremlja u veoma očekivanom filmu na Festivalu u Veneciji

Glumac Džud Lo (Jude Law) kao Vladimir Putin, biće glavna atrakcija danas na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji – Mostri, gde biti premijera filma „Mag Kremlja“ francuskog reditelja Olivijea Asaje (Olivier Assayas).

Film je adaptacija bestselera Đulijana da Empolija (Guiliano) o usponu Vladimira Putina iz perspektive jednog od njegovih najbližih savetnika.

Asaja je rekao da film, snimljen na engleskom, nije o Putinovom usponu, već je razmišljanje o modernoj politici – ili „bolje rečeno o dimnoj zavesi iza kojih se ona sada krije, to je cinična, obmanjujuća i otrovna“ politika.

Film, koji se takmiči za glavnu nagradu Zlatnog lava, prati karijeru Vadima Baranova, tajnog savetnika Vladimira Putina, u velikoj meri inspirisanog Vladislavom Surkovom, osnivačem predsedničke stranke Jedinstvena Rusija.

Od raspada SSSR-a pod Mihailom Gorbačovom početkom 1990-ih do ruske invazije na Krim 2014. godine, film beleži više od dve decenije ruskog političkog života, obeleženog dolaskom na vlast Vladimira Putina, „cara“, kako ga Baranov naziva.

Ostvarenje je snimljeno u Letoniji, a delo je zamišljeno kao osvetljavajući fiktivni prikaz delovanja moći u Rusiji i preovlađujućeg duha osvete protiv Zapada.

Kremlj je reagovao na film. Portparol Dmitrij Peskov je rekao da je Putin jedan od najiskusnijih i najbriljantnijih lidera na planeti.

