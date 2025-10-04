Egipat posle dve decenije restauracije otvorio grobnicu faraona Amenhotepa III za posetioce

Egipat je danas nakon više od dve decenije restauracije otvorio grobnicu faraona Amenhotepa III za posetioce.

Generalni sekretar egipatskog Vrhovnog saveta za starine rekao je da je grobnica bila deo projekta restauracije u tri faze, koji su vodili stručnjaci iz Japana. Restaurirane su i slike faraona i njegove supruge na zidovima grobnice.

Velika grobnica Amenhotepa, koji je drevnim Egiptom vladao između 1390. i 1350. pre nove ere, nalazi se na zapadnoj strani Doline kraljeva. Otkrivena je 1799. godine, a njen sadržaj je opljačkan, uključujući i sarkofag.

Grobnica počinje prolazom dužine 36 metara i dubine 14 metara koji se spušta. Uključuje glavnu grobnicu za kralja i dve odaje za njegove žene, kraljice Tije i Sitamun.

Za razliku od drugih grobnica u Dolini kraljeva, ona nije u potpunosti ukrašena. Slike u njoj prikazuju Amenhotepa III sa grupom egipatskih bogova. U pogrebnoj odaji urezane su scene iz Knjige mrtvih, zbirke čini za neometan prolaz mrtvih kroz podzemni svet u zagrobni život.

Grobnica je otvorena za posetioce manje od mesec dana pre zvaničnog otvaranja Velikog egipatskog muzeja u blizini piramida u Gizi.

(Beta)

