Egzit dobio pozive za gostovanje u više zemalja

Direktor i osnivač Egzita (EXIT) Dušan Kovačević izjavio je da je taj festival dobio „brojne pozive sa svih strana planete“ i da se trenutno razmatraju destinacije za narednu godinu, saopštio je danas Egzit.

„Nakon što smo objavili da EXIT naredne godine neće biti održan u Srbiji, dobili smo brojne pozive sa svih strana Zemljine kugle da festivale organizujemo upravo tamo. Trenutno razmatramo koje će destinacije postati deo Exitove globalne turneje u narednoj godini, o čemu ćemo uskoro obavestiti naše fanove širom sveta“, rekao je Kovačević.

U saopštenju Egzit festivala se dodaje da trenutno „ne postoji mogućnost da se festival održi u Srbiji naredne godine, budući da je festivalu uskraćeno svo državno sufinansiranje na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou“.

