Ejmi Medigan osvojila Oskara za najbolju žensku sporednu ulogu

Glumica Ejmi Medigan (Amy Madigan) osvojila je večeras Oskara u kategoriji najbolje ženske sporedne uloge za film "Weapons".

U toj kategoriji su bile nominovane El Faning (Elle Fanning) za „Sentimentalna vrednost“, Inga Ibsdoter Lileas (Ibsdotter Lilleaas) za „Sentimentalna vrednost“, Vumni Mosaku (Wumni) za „Grešnike“ i Tejana Tejlor (Teyana Taylor) za „Jedna bitka za drugom“.

U pozorištu Dolbi u Los Anđelesu u toku je 98. ceremonija dodele Oskara, nagrade američke Akademije fimlskih umetnosti i nauka.

(Beta)

