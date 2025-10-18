Eksperti: Muzika nije puko zabavljanje – ona leči, povezuje i inspiriše

Na Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobra, EXIT je u saradnji sa UNICEF-om i krovnom evropskom festivalskom organizacijom YOUROPE realizovao međunarodni panel „Life is Live – Živi uživo – podrška mladima u uspostavljanju ravnoteže u mentalnom zdravlju“, posvećen ulozi muzike i kulture u očuvanju mentalnog zdravlja mladih. Na panelu se posebno razgovaralo o problemu digitalne zavisnosti mladih, koja je prestigla sve oblike zavisnosti zajedno. Kroz otvorenu diskusiju ukazano je na dokaze Svetske zdravstvene organizacije koji potvrđuju da učešće u umetnosti i kulturi značajno doprinosi zdravlju, naročito mentalnom, te da festivali i kultura imaju važnu ulogu u prevenciji i osnaživanju mladih.

Na panelu su govorili Monika Jurian, predstavnica Evropske komisije zadužena za kulturnu politiku u Generalnom direktoratu za obrazovanje, mlade, sport i kulturu, Stanislava Vučković, specijalistkinja za razvoj mladih i adolescenata u UNICEF-u, Sem Divajn, poznata DJ-ica i producentkinja iz Velike Britanije, Holger Jan Šmit, generalni sekretar Evropske festivalske asocijacije YOUROPE, i Dušan Kovačević, osnivač i direktor EXIT festivala. Panel su moderirali Greg Parmli, direktor i osnivač poznate muzičke konferencije ILMC i magazina IQ, i Dženifer Kokran, osnivačica organizacije Get Ahead u okviru koje se bavi temom očuvanja mentalnog zdravlja.

Panelisti su se složili u istoj misli da festivali nose društvenu odgovornost i terapeutski potencijal, te da su kultura i muzika resursi javnog zdravlja koji povezuju, leče i osnažuju pojedinca, i da je važno pokretati globalne inicijative koje se mogu primeniti lokalno.

Stanislava Vučković iz UNICEF-a iznela je podatke aktuelnih istraživanja da su posle COVID-19 pandemije anksioznost i depresija kod mladih porasle za 20%, a da je samoubistvo drugi uzrok smrti u ovoj populaciji. Skrenula je pažnju na rast društvenih pritisaka i opterećenja na mrežama, posebno među devojkama, i istakla da UNICEF u Srbiji, kroz programe koji se sprovode od 2021. godine, u kontinuitetu ukazuje da mnogi mladi imaju narušenu sliku o sebi i nedovoljnu samosvest. Stanislava se osvrnula na uspešne saradnje sa strateškim partnerima UNICEF-a u Srbiji i posebno istakla da su festivali snažna platforma za promociju pozitivnih strategija suočavanja i povezivanja ljudi.

Monika Jurian, ekspertkinja za kulturne politike pri Evropskoj komisiji, istakla je da živimo u izuzetno pogodnom trenutku za uvezivanje polja kulture i zdravlja. Kako je navela, još od 2007. godine radi u oblasti kulturnih politika, a tek sada prvi put vidi da se zdravlje ozbiljno posmatra kroz kulturnu prizmu. Pozvala se na dokaze Svetske zdravstvene organizacije koji potvrđuju da učešće u umetnosti i kulturi značajno doprinosi mentalnom zdravlju, i naglasila da je došlo vreme da se ti rezultati pretoče u konkretne politike, finansiranje i međusektorsku saradnju.

U svom izlaganju predstavila je uspešno realizovane projekte Evropske komisije i pokazala kako pojedine zemlje sprovode „kulturne recepte“ i muzičke programe, od bolničkih jedinica intenzivne nege u Orhusu i univerzitetskog kursa „Medicine, Music & Mind“ u Portugalu, do brojnih dobrih praksi u Španiji i Francuskoj, gde ministarstva kulture i zdravlja godinama imaju formalnu saradnju. „Kulturno učešće je ponašanje koje utiče na zdravlje. Dakle, ulaganje u kulturu jeste ulaganje u zdravlje,“ poručila je.

Sem Divajn podelila je svoje lično iskustvo sa izgaranjem, pritiscima scene i trezvenosti, naglašavajući da industrija mora da ponudi stvarne zdrave alternative i da normalizuje „trezne“ izbore. „Devet meseci sam trezna. To mi je donelo jasnoću, mir i novi fokus na blagostanje”, uz apel da se put do pomoći učini vidljivim i dostupnim i umetnicima i publici i dodala da je „neophodno da se umetnicima pruži podrška, da se normalizuje ta tema, da se mladim talentima pokaže da zdravlje i umetnost mogu ići zajedno.”

Dušan Kovačević se nadovezao na Sem Divajn i istakao važnost zajedničkog delovanja u oblasti očuvanja mentalnog zdravlja umetnika i prisutnih na festivalima. Predložio je uvođenje koncepta „sober rider“ kao standarda za podršku zdravom umetničkom okruženju i komunikaciju kroz relevantne institucije i festivalske platforme.

Podsetio je na motive nastanka Exitove kampanje „Life is Live“, a to je potreba da se vrati doživljaj stvarnog iskustva i susreta naspram digitalne zavisnosti. „Za mnoge ljude je danas važnije imati video sa događaja nego doživeti sam događaj i to je tragično. To je poput pandemije.” istakao je Kovačević i dodao da je EXIT imao potrebu da razume, adresira i uradi nešto po tom pitanju što je UNICEF prepoznao priključivši se od samog početka projekta, a krovna festivalska organizacija YOUROPE nagradila prestižnim priznanjem Take a Stand Award.

Nadovezujući se na temu, Holger Jan Šmit se osvrnuo na to da muzičku industriju i festival ne čine samo bina i publika, već pre svega ljudi koji ga stvaraju. Tokom svog izlaganja istakao je da YOUROPE, kroz projekat 3F – Future-Fit Festivals, radi na uspostavljanju standarda na temu zdravlja i bezbednosti, digitalizacije, raznolikosti i pravičnosti, inkluzije i blagostanja na svim poljima u festivalskoj industriji. Podsetio je i da festivali stoje iza vrednosti otvorenosti, zajedništva i mirnog dijaloga, i da su ta načela danas pod pritiskom – zbog čega je očuvanje autentičnog iskustva uživo važnije nego ikad dodavši: „Ne možeš imati video bez stvarnog iskustva.“

Nakon izlaganja svih panelista, Dženifer Kokran je pozvala da nastavimo da rušimo stigme, da gradimo mreže podrške i koristimo dostupne resurse među kojima je Exitov projekat Life is Live, dok je Greg Parmli zaključio da je neophodno održati dijalog živim tokom cele godine, kao i da je važno stvarati snažnija partnerstva između industrija, institucija i kreatora politika, poentirajući da „muzika nije puko zabavljanje – ona leči, povezuje i inspiriše”.

