Ekspertkinja UN pozdravila povlačenje projekta rušenja Generalštaba

Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija (UN) za kuturna prava Aleksandra Ksantaki pozdravila je danas povlačenje projekta kojim bi se uništio kompleks Generalštaba u Beogradu, saopštile su danas UN.

Na sajtu UN se navodi da „lokaliteti kulturnog nasleđa, poput kompleksa Generalštaba, nisu samo arhitektonske znamenitosti“, već da oni „otelovljuju istorijsko iskustvo, sećanje i kulturni identitet“.

Ona je podsetila da taj kompleks zgrada, mada pogođen u NATO bombardovanju 1999. godine, predstavlja zaštićeno kulturno dobro i mesto od izuzetnog kulturnog i simboličkog značaja za Srbiju.

„Odluke koje se tiču zaštićenih lokaliteta moraju biti zasnovane na zakonitosti, transparentnosti, smislenom učešću javnosti i zaštiti i unapređenju kulturnih prava“, navela je ona.

Na sajtu UN piše da je projekat rušenja izazvao „široku zabrinutost i duboke društvene podele“, što su građani potvrdili na protestima, a Ksantaki je rekla da je najavljeno rušenje „doživljeno kao brisanje važnog poglavlja nacionalne i međunarodne istorije“.

Povlačenje predloga projekta, nastavlja se na sajtu UN, poklopilo se s nedavnom optužnicom koju je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) podiglo protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje zvaničnika zbog navoda o zloupotrebi službenog položaja.

„Snažna kultura vladavine prava je od suštinskog značaja za puno ostvarivanje svih ljudskih prava. To zahteva jasnu podelu vlasti, nezavisno pravosuđe i izvršnu vlast koja se uzdržava od ometanja ili mešanja u rad drugih institucija, kako bi sudije i tužioci mogli da obavljaju svoje dužnosti bez političkog ili bilo kakvog drugog neprimerenog uticaja“, navela je Ksantaki.

Ksantaki je dodala da „smisleni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele“, kao i da je puno učešće javnosti u donošenju takvih odluka veoma važno.

Ona je ranije, piše u tekstu, prenela vlastima Srbije svoju zabrinutost zbog uklanjanja istorijskih objekata sa liste zaštićenih dobara i zbog izostanka javnih konsultacija i upozorila na rizik po zaštitu kulturnog nasleđa u Srbiji.

„Ovo je prilika da se obezbedi da svaka buduća namena lokacije Generalštaba bude zasnovana na smislenom učešću ljudi i zajednica. Razvoj i investicije mogu koegzistirati sa zaštitom kulturnog nasleđa i ljudskih prava. Poštovanje kulturnih prava jača poverenje javnosti, obrazovanje, demokratsko upravljanje i održivi urbani razvoj“, navela je Ksantaki.

Ona je pohvalila ulogu civilnog društva i studenata u blokadi u podsticanju učešća javnosti po pitanju Generalštaba i, kako se navodi, „odbrani kulturnih prava i zalaganju za zaštitu kulturnog nasleđa tokom ovog procesa“.

„Pozivam Vladu Srbije da hitno vrati status zaštićenog dobra kompleksu Generalštaba. Investitori bi trebalo da izbegavaju projekte koji ne poštuju učešće javnosti i vladavinu prava“, dodala je Ksantaki i zaključila da je spremna da sarađuje sa Vladom na jačanju vladavine prava, podsticanja saradnje i podrške primeni standarda kulturnih prava.

(Beta)

