EU kaznila Guči, Kloe i Loeve sa 150 miliona evra zbog kršenja zakona o konkurenciji

Evropska komisija (EK) je danas objavila da je kaznila luksuzne modne kuće Guči (Gucci), Kloe (Chloe) i Loeve (Loewe) sa 157 miliona evra zbog kršenja pravila konkurencije.

EK je optužila te kompanije da su ograničile mogućnost svojih nezavisnih distributera da slobodno određuju cene svojih proizvoda, čime dovode do visokih cena za potrošače, što je suprotno zakonu o konkurenciji.

Tri kompanije su počinile ova krivična dela nezavisno jedna od druge, ali tokom preklapajućih perioda, i u fizičkim prodavnicama i putem interneta.

Komisija je saopštila da ovim kažnjavanjem želi da “pošalje snažnu poruku celoj modnoj industriji”.

Kazne su, ipak, manje u poređenju sa maksimalnim nivoima predviđenim evropskim pravilima jer su kompanije sarađivale tokom istrage koju su sprovele službe EK.

Najveću kaznu je dobila italijanska modna kuća Guči, sa skoro 120 miliona evra.

“Kering (kompanija čiji je Guči partner) prima k znanju odluku EK u vezi sa praksama koje se više ne primenjuju u Gučiju”, navodi se u saopštenju.

Francuski brend Kloe će morati da plati kaznu od 20 miliona, a španska kuća Loeve 18 miliona evra.

“Loeve potvrđuje zaključenje sporazuma sa EK i ponavlja svoju čvrstu posvećenost poslovanju u strogom poštovanju zakona o konkurenciji”, odgovorio je španski brend.

(Beta)

