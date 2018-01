Evo kako je odrastati uz planetarno popularne roditelje

Slava ima barem dva lica. A biti dete koje odrasta uz slavne roditelje, o čemu samo nije moglo nikada da odluči, tim je i gore. Zbog miliona malih stvari o kojima normalna deca nikada nisu ni razmišljala, a deca slavnih proživljavala su gotovo svakodnevno. Od činjenice da nisu imali svoju privatnost do toga da su bili svesni u kakvom su privilegovanom okruženju odrasli. Međutim, tu je uvek negde i onaj moment obične porodice zbog kojih i deca slavnih imaju normalno detinjstvo.

Ako vas zanima kako su slavni roditelji uticali na decu, ljude, koji su i sami postali slavni, neki od njih otvorili su dušu i javnosti priznali detalje iz života sa slavnim roditeljima.

Kejt Hadson

Kejt je svojevremeno medijima rekla da je joj je njena mama Goldi Houn od malena jasno dala do znanja da je nikada neće finansijski podupirati, pogotovo ako poželi da bude glumica. U međuvremenu je Kejt postala glumica, ali je do toga došla na svoj način, bez mamine love i bez majčinog uplitanja, „jer me uvek puštala da se razvijam po svome, a očekivanja u vezi sa mnom nikada nije poistovećivala sa svojim životnim očekivanjima. Iako sam osećala da se na neki način moram razlikovati od nje“.

Zoi Kravic

Zoi je kćerka bivše zvezde Kozbi šoua Lize Bonet i Lenija Kravica. Dve kul zvezde uz koje se Zoi stalno borila da pokaže kako ona nije kao oni. „Uopšte nije kul kad vas stalno upoređuju sa vašim roditeljima. Kad su tata i mama tako kul, a vi niste, to ostavi traga. Ja sam zbog njih za sebe uvek mislila kako baš nisam niti ću ikada biti kul“, rekla je.

Trejsi Ros

Trejsi je 2015. izjavila kako je njena mama Dajana Ros bila predivna i uprkos svemu što su imali nikada ih nije razmazila. Ni nju ni braću i sestre, a ima ih petoro. „Razumem kako je izvanredno bilo moje detinjstvo i da je to dar koji je nama omogućio puno toga“, rekla je, “ali mama nam nije nikada dala da se rasipamo njenim novcem“.

Eva Martino

Kćerka Suzan Sarandon rekla je 2015.godine da je njeno detinjstvo sa slavnom majkom bilo, za njen pojam, prilično normalno. „Proživeli smo puno srećnih trenutaka, imali smo prilike puno da putujemo i za to sam toliko jako zahvalna. Na kraju dana mi smo kao bilo koja druga deca, s usponima i padovima koje svaka porodica ima. Znam da je to bilo malo drugačije uz slavu, ali to je jedina porodica u kojoj sam odrasla i zato ne mogu puno da sudim u odnosu na druge. Meni je bilo predivno“, hvali se Eva.