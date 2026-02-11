Evropska kuća: Premijera filma Pele, Džaja, Slavka

Dokumentarni film „Pele, Džaja, Slavka“ o fudbalerki Slavki Kanjevac, koja je proglašena golgeterkom Evrope i „mašinom za golove“, premijerno je prikazan večeras u Evropskoj kući u Beogradu.

Film prati igračku karijeru Slavile Kanjevac Pašti, kao i njene kasnije trenerske poduhvate, predsednikovanje muškim fudbalskim klubom i neprekidni rad u sportu. Takođe govori o borbi za pravo na životni poziv, snazi entuzijazma, upornosti, umeću primanja pobeda i poraza – o životu žene, šampionke u „muškom“ sportu.

Dokumentarac podržan kroz projekat „Obrazovanje za ravnopravnost“ istražuje fudbal kao prostor hrabrosti, otpora i lične emancipacije u sudaru sa društvenim barijerama.

Film autorke Dragane Kanjevac, proizveden je u produkciji Beomedija kreativne produkcije, uz finansijsku podršku Filmskog centra Srbije. Producent je Nataša Milojević, snimatelj Aleksa Bartol, a film je montirao Obrad Popović.

(Beta)

