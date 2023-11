EXIT: „Into the Unknown“ Ilije Djokovica i Teye Flow u samo pet dana na čak dve Beatport liste!

Odličan start za novo izdanje Exitove diskografske kuće! Nakon dva veoma uspešna EXIT Soundscape izdanja, među kojima su „Universe“ koje potpisuju Space Motion i JES, i „I Can Feel You,“ koje su radili Human Rias & ANDATA feat. EZLN, uspesi kako diskografske kuće tako i traka koje lansira nastavljaju da se nižu! Treće po redu izdanje za EXIT Soundscape pre pet dana objavili su jedan od najuspešnijih regionalnih DJ-eva današnjice Ilija Djokovic i producentkinja i DJ-ica Teya Flow!

U pitanju je singl pod nazivom „Into the Unknown“, koji trenutno beleži vrtoglavi rast i već je ušao u Beatport Top 100, kao i na zvanične Beatport liste! Na listi Best New Hype Melodic & Techno ovaj singl zauzeo je 13. mesto, dok se na Best New Melodic & Techno listi nalazi na 20. mestu.

Ilija Djokovic & Teya Flow – Into the Unknown

Traka „Into the Unknown“ predstavlja savršenu kombinaciju zaraznih melodija i fantastičnih vokala. U pitanju je melodic house i techno kolaboracija između dvoje aktuelnih umetnika koju techno fanovi širom sveta imaju priliku da čuju na striming platformama. Utiske o pesmi podelili su njeni autori.

„Kada sam prvi put ikad kupio neki deo opreme, to je bila „zver” MOOG SUB 37, a ova pesma bila je prvi projekat koji sam snimio na njemu. Projekat sam zvao „Époque”, a iako mi se sviđao vajb, uvek sam osećao da traci nešto nedostaje. Teya Flow se savršeno uklopila svojim jedinstvenim potpisom i uspela je da doda ovoj pesmi potpuno novu dimenziju” izjavio je Ilija Djokovic.

Ni Teya Flow nije krila svoje oduševljenje kada je ovaj beogradski DJ i producent baš sa njom podelio pesmu. Ona je rekla da je osetila čitav spektar emocija zbog toga i izjavila: „Dodala sam neko lično iskustvo u ovu pesmu svojim tekstovima i vokalnim harmonijama. Potrudila sam se da donesem prave vrednosti kroz muziku, naročito u ovim ludim vremenima”.

Ilija Djokovic već godinama je deo Exitove porodice, a kroz svoj rad ubrzano raste i iznova prezentuje svoj jedinstven stil, kako kroz muziku, tako i kroz nastupe na brojnim festivalima. Ovaj beogradski DJ i producent dokazao je svoje umeće u protekloj deceniji zahvaljujući izdanjima koje je objavljivao za izdavačke kuće među kojima su Drumcode, Filth on Acid i Terminal M. Dostigao je broj #1 kada je u pitanju Beatport-ova techno lista pesmom „Atom“ koja ga je učinila i najprodavanijim artistom godine u istom žanru!

Teya Flow je pevačica i tekstopisac, producent i DJ iz Ukrajine koja u svom zvuku kombinuje različite stilove, a zahvaljujući svojim tekstovima i vokalu uvek donosi kreativne i originalne pesme. Njena izdanja podržali su brojni svetski izvođači među kojima su Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike, dok su njene pesme dobijale prostor u radijskim emisijama, klubovima i festivalima kao što su EXIT i Tomorrowland.

I ovo izdanje EXIT Soundscape diskografska kuća radila je u saradnji sa digitalnim distrubuterom Paradise Worldwide, koji kroz muzičku distribuciju, digitalnu strategiju i izdavaštvo sarađuje sa brojnim izvođačima i izdavačkim kućama širom sveta.

Singl „Into the Unknown“ dostupan je na platformama Beatport, Apple Music, Spotify, ali i na brojnim drugim striming servisima.

EXIT Soundscape je diskografska kuća koju je EXIT pokrenuo u okviru svoje nove platfome EXIT Echosystem. EXIT Echosystem osnovan je sa ciljem da perspektivnim i talentovanim muzičarima sa naših prostora i šire pruži sveobuhvatnu podršku i šansu da razviju uspešne svetske karijere, kroz muzički lejbl, artist menadžment, buking, mentorstvo, ali i saradnju sa vodećim svetskim muzičkim zvezdama i agencijama.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.