EXIT među najboljim festivalima u Evropi

EXIT festival ušao je u veliko finale izbora evropskih festivalskih nagrada (European Festival Awards), najprestižnijeg festivalskog priznanja u Evropi. EXIT festival, dvostruki osvajač nagrade za Najbolji veliki festival, za izdanja iz 2013. i 2017. godine, ove godine ušao je u najuži izbor u četiri kategorije EFA takmičenja.

EXIT se našao među 10 najboljih u kategoriji Najbolji veliki evropski festival zajedno sa evropskim festivalskim gigantima kao što su Rock Werchter iz Belgije, Mad Cool iz Španije i Pinkpop iz Holandije. Naš vodeći festival nominovan je i u kategoriji Najbolje festivalske organizacije Evrope (Promoter of the year) zajedno sa Tomorrowlandom, Szigetom i vodećom event organizacijom Nemačke FKP Scorpio. Osnivači Exita Dušan Kovačević, Ivan Milivojev i Bojan Bošković nominovani su u kategoriji „Award for Excellence and Passion”, dok je Exitov jadranski biser Sea Star festival ušao na listu najboljih 10 evropskih festivala srednje veličine.

Jubilarno izdanje na tvrđavi, uz nastupe vodećih svetskih izvođača donelo je i posebnu dinamiku koja je ovu godinu učinila jednom od najintenzivnijih do sada, a sama pobeda stavila bi krunu na ovogodišnje izdanje i svemu što je festival postigao tokom četvrt veka.

Tokom prethodnih godina na European Festival Awards takmičenju, EXIT je osvajao priznanja i za svoje druge inovativne i društveno angažovane projekte. Među njima se izdvaja prošlogodišnja prestižna EFA nagrada Take a Stand Award za kampanju „Živi uživo“ u saradnji sa UNICEF-om, čime je prepoznat i odlikovan uspeh društveno-angažovanog projekta posvećenog rešavanju aktuelnog problema digitalne zavisnosti kod omladine, kroz niz kampanja koje se i danas sprovode. Treba spomenuti i odlikovanje koje je pripalo Exitovom Sea Dance Festivalu 2015. godine za Najbolji evropski festival srednje veličine. Takođe, značajan uspeh u okviru EFA ostvario je i Exitov beogradski rejv maraton No Sleep Festival, koji je 2019. godine poneo titulu Najboljeg novog festivala u Evropi.

Pored zapaženih uspeha na EFA takmičenju, EXIT je nagrađivan i na drugim evropskim i regionalnim dodelama. Među priznanjima se ističu Britanske festivalske nagrade, na kojima je 2007. proglašen za Najbolji evropski festival, zatim titula Best European Festival 2016 u izboru platforme European Best Destinations, kao i najviše priznanje Saveta za regionalnu saradnju, koji je 2017. proglasio EXIT Šampionom regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Laureati European Festival Awards-a biće proglašeni na otvaranju Eurosonic Noorderslag festivala, koji se ove godine održava od 14. do 17. januara u Groningenu, dok je lista svih kategorija i finalista dostupna na zvaničnom sajtu Evropskih festivalskih nagrada. ESNS je već godinama jedno od ključnih evropskih mesta okupljanja muzičke industrije i važna platforma za predstavljanje novih talenata, čime zauzima centralno mesto u oblikovanju budućih trendova na evropskoj muzičkoj sceni.

(Beta)

