EXIT na najvećem muzičkom okupljanju: panel diskusija i ekskluzivna žurka na Amsterdam Dance Eventu

Najveće svetsko okupljanje elektronske muzičke scene, Amsterdam Dance Event, započeo je svoje ovogodišnje izdanje, koje će trajati do 26. oktobra i donosi pet dana muzike, ideje i energije koja oblikuje budućnost industrije.

EXIT će na ovogodišnjem izdanju ADE-a učestvovati na važnom panelu „Kreativnost u polarizovanom svetu“, u okviru konferencije ADE Green, dok će uveče prirediti i svoju tradicionalnu žurku na uzbudljivoj lokaciji hotela Crane Faralda, 50 metara iznad Amsterdama, na kojoj će biti otkrivene prve destinacije Svetske turneje 2026. godine.

Panel „Kreativnost u polarizovanom svetu“, koji se održava u petak, 24. oktobra, u 12:30 časova u centru Amsterdama, okuplja partnere međunarodnog projekta Emergency EXIT. Ovaj projekat povezuje umetnike, festivale i stručnjake za održivost iz cele Evrope, promovišući ulogu kulture u društvenim promenama i podizanju svesti o zaštiti životne sredine kroz umetnost. Nastao je kroz saradnju EXIT fondacije, Boom festivala (Portugal), La Fura dels Baus (Španija) i Green Events (Holandija), a podržala ga je Evropska unija kroz program „Kreativna Evropa“.

Razgovor je deo konferencije ADE Green, gde će svoja iskustva i perspektive podeliti Dušan Kovačević, osnivač i direktor EXIT festivala, Artur Mendes, direktor Boom festivala iz Portugala, i Àgata Tantinyà Vidal, kreativna direktorka La Fura dels Baus iz Španije, uz moderaciju britanskog novinara i podkastera Grega Cochranea. Diskusija će otvoriti i pitanje na koji način kulturni akteri mogu zadržati fokus na održivosti i društvenoj odgovornosti u trenucima kada društveni nemiri i polarizacija preuzimaju javni prostor, ukazujući da upravo umetnost i kultura ostaju ključni mostovi koji povezuju ljude i inspirišu promene.

Ovogodišnji Amsterdam Dance Event ima poseban značaj za EXIT, jer će se u istom danu dogoditi dva važna događaja koji objedinjeno predstavljaju duh festivala: s jedne strane njegovu muzičku, odnosno umetničku dimenziju, a s druge strane društveno angažovanu. Nakon panela, EXIT će na spektakularnoj lokaciji hotela Crane Faralda, u petak uveče prirediti svoju tradicionalnu žurku u okviru koje će biti otkrivene prve destinacije EXIT 2026 Svetske turneje.

(Beta)

