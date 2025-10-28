EXIT najavio Svetsku turneju: Egipat, Indija, Malta, Hrvatska, Makedonija i Srbija prve destinacije!

EXIT, jedan od vodećih svetskih muzičkih festivala, ulazi u novo poglavlje svoje istorije. Nakon što je najavljeno da se naredne godine neće održati na Petrovaradinskoj tvrđavi, EXIT kreće na Svetsku turneju koja će prepoznatljivu festivalsku energiju dovesti na uzbudljive lokacije širom sveta, od najlepših mediteranskih obala do magičnih Velikih piramida u Gizi i egzotične Indije.

Povodom objave Exitove Svetske turneje, osnivač i direktor festivala Dušan Kovačević izjavio je:

„Posle 25 godina na Petrovaradinskoj tvrđavi, EXIT kreće u globalnu ekspanziju. Kroz nove festivale povezaćemo kontinente i preneti Exitov duh slobode gde god da idemo. Za nas je muzika oduvek bila više od zabave; ona je snažna sila koja povezuje ljude i gradi mostove između naroda i kultura. Naša misija je da probudimo nove generacije da veruju da je bolji svet moguć, i da on počinje od svih nas.”

Objava prvih destinacija dogodila se 50 metara iznad Amsterdama, na tradicionalnoj Exitovoj žurci tokom Amsterdam Dance Eventa, na spektakularnoj lokaciji Crane Faralda, jednoj od najuzbudljivijih party tačaka u Evropi.

Prva stanica Exitove turneje biće Istra, gde će u jadranskom biseru Stella Maris lagune u Umagu biti održan Sea Star festival. Tokom godina, ovaj festival ugostio je velike svetske zvezde kao što su The Prodigy, Wu-Tang Clan, Paul Kalkbrenner, Fatboy Slim, Amelie Lens i Nina Kraviz, dok je za iduću godinu najavljeno do sad najjače izdanje.

Jun mesec započinje festivalom u Makedoniji, dok avgust donosi festivalsku avanturu na više atraktivnih lokacija na Malti, u saradnji sa G7 Events, jednim od vodećih lokalnih promotera na ostrvu.

Oktobar vodi Exitov tim u Egipat, gde će se savremeni ritmovi susresti sa večnim nasleđem Velikih Piramida u Gizi. Partner na ovom projektu je Venture Lifestyle, kompanija koja važi za vodećeg promotera u Egiptu, a koja je do sada ispred piramida i na drugim ekskluzivnim lokacijama u zemlji organizovala nastupe velikana kao što su Solomun, Peggy Gou, Carl Cox, Anyma i mnogi drugi.

Novembar donosi dve metropole, koje nose reputaciju gradova u kojima nema spavanja, a to su Mumbaj i Beograd. Ovo će biti prvi put da EXIT realizuje događaj u Indiji i to u gradu koji je poznat kao poslovni centar zemlje, ali i kao prestonica Bolivuda i industrije zabave u drugoj najmnogoljudnijoj državi na svetu.

Za publiku u Srbiji EXIT je pripremio nešto posebno, gde će među rejverima omiljeni No Sleep festival, nosilac nagrade za „Najbolji novi evropski festival”, prerasti u jedan od najvećih rejvova na kontinentu. Na dobro poznatim party maratonima u Beogradu do sada su nastupali Amelie Lens, Nina Kraviz, Indira Paganotto, Bicep, Lee Burridge, I Hate Models, Artbat i brojni drugi.

Više informacija o svakoj od destinacija, kao i o ostatku programa Exitove Svetske turneje 2026, biće objavljeno u narednim nedeljama.

