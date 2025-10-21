EXIT ponovo osvaja Amsterdam Dance Event i na 50 metara visine otkriva prve festivalske destinacije za sledeću godinu!

U petak, 24. oktobra, na jednoj od najatraktivnijih party destinacija na svetu, u Crane Faralda hotelu u Amsterdamu, EXIT će u okviru najvećeg svetskog defilea elektronske muzike, Amsterdam Dance Eventa, održati svoj sada već tradicionalni događaj. Pedeset metara iznad grada, Denis Sulta, Layla Benitez i Lanna prirediće nezaboravnu žurku tokom koje će ekskluzivno biti otkrivene prve destinacije Exitove svetske turneje sledeće godine.

Na petočasovnu žurku Denis Sulta stiže u punom stvaralačkom naponu, neposredno nakon što je započeo projekat All The Things I Wished I’d Said, koji otkriva njegovu najličniju i najemotivniju stranu. Uzbudljivo ime njujorške elektronske scene, Layla Benitez, doneće svoj sofisticirani i melodični house zvuk na plesni podijum 50 metara iznad Amsterdama.

Atmosferu večeri u holandskoj prestonici upotpuniće jedna od najperspektivnijih mladih nada elektronske scene, novosadska producentkinja i DJ-ica – Lanna, koja u Crane Faralda stiže nakon izuzetno uspešne sezone i značajnijih nastupa po čitavoj Evropi.

Sa neba iznad Amsterdama, EXIT tako simbolično „poleće“ na svoje novo putovanje širom sveta i otkriva prve destinacije za ranije najavljeni EXIT Global Tour 2026.

Amsterdam Dance Event 2025 u svom ovogodišnjem izdanju obeležiće nastupi vodećih imena svetske elektronske scene, dok će sedmo izdanje Exitove žurke u okviru ADE-a, na kojoj su do sada nastupili Hot Since 82, Bonobo, Anfisa Letyago, Artbat, Agents Of Time i mnogi drugi, definitivno privući pažnju svetske muzičke scene, najavom prvih lokacija Exitove Svetske turneje 2026.

(Beta)

