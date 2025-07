EXIT poslao snažnu poruku: 40.000 ljudi u tišini 16 minuta u znak solidarnosti

Jubilarni EXIT započeo je snažnije nego ikada! Prvi dan festivala protekao je u znaku jednog od najemotivnijih trenutaka u njegovoj istoriji. U najglasnijoj tišini koju je Petrovaradinska tvrđava ikada čula, 40.000 ljudi ćutalo je 16 minuta, odajući počast žrtvama tragedije u Novom Sadu. Prvo veče festivala obeležili su Gala, Tiësto, Bob Geldof i The Boomtown Rats, Amelie Lens, Nina Kraviz i Yousuke Yukimatsu.

Uvertiru u istorijsku noć poveli su legendarni muzičar i borac za ljudska prava Bob Geldof i The Boomtown Rats snažnim porukama sa Glavne i najveće bine festivala: „Stojimo uz budućnost, uz Srbiju!” Upravo ta budućnost je inspirisala i Henry Amara koji je svim prisutnima poslao snažnu poruku: “Ovo je generacija koja će promeniti svet. Generacija ljubavi. Generacija mira. Generacija istine. Vi ćete promeniti svet!” U trenutku koji je ušao u istoriju festivala, Petrovaradinska tvrđava je postala mesto najglasnije tišine. Nekoliko desetina hiljada ljudi je u šesnaestominutnoj tišini poslalo poruku solidarnosti širom planete.

Nakon snažne tišine, na binu su izašli studenti, koji su dočekani ovacijama desetina hiljada ljudi, a njima se pridružila italijanska pevačica Gala, koja je zajedno sa njima izvela globalni hit “Freed from Desire”, koji je postao svojevrsna himna studenatau Srbiji! „Osetila sam da naša energija savršeno odgovara. Kad sam izašla na binu, ostala sam zatečena – sve je bilo novo, sveže”.

Duboko u noć publiku je poveo globalni hitmejker Tiësto, koji je, po prvi put, posle svih ovih godina, najzad zakoračio na EXIT: „Konačno sam stigao. Veoma sam uzbuđen što sam ovde. Exitovih 25 godina je ogroman uspeh – čestitam!“ poručio je uoči nastupa, dodajući da ovde publika ima posebnu energiju i radoznalost, a “to je za mene prava inspiracija.”

Svečano otvaranje jubilarnog festivala obeleženo je jedinstvenim multidisciplinarnim performansom Emergency EXIT – multidisciplinarnim performansom koji obuhvata muziku, pozorište i multimediju, istražujući teme povezanosti čoveka i prirode, suživota i transformacije. Ovaj događaj predstavlja prvi perfromans ovakvog tipa u Evropi, a nastao je kao deo istoimenog projekta, u saradnji španske pozorišne trupe La Fura dels Baus poznate po svojim spektakularnim perfomansima velikog formata, uključujući i Olimpijadu, a sada i EXIT festivala.

Monumentalna Dance Arena bila je u znaku najbrutalnijeg Techno četvrtka, a predvodile su ga dve najmoćnije žene svetske elektronske scene – Amelie Lens i Nina Kraviz, kao i japanski elektro-šaman Yousuke Yukimatsu koji je upravo u Srbiji započeo svoju letnju evropsku turneju, a pred izlazak na binu poručio je na svom Instagram profilu: „Jedva čekam da krenemo i vidimo se svuda!“ Program prve večeri najvećeg plesnog podijuma upotpunili su Dyen b2b Nico Moreno, Reblok i Muhi.

Večeras na Tesla Universe binu stiže premijerni Rebel Rave sa titanima elektro scene: legendarni The Prodigy, techno zvezda I Hate Models, techno-metal dvojac Lorenzo Raganzini b2b Paolo Ferrara i francuski hitmejker Trym. Na Dance Arenu stižu Hot Since 82, Eric Prydz, Tebra i Space Motion, dok na NSNS Stage Refreshed by Heineken stižu KI/KI, Shtuby, DJ Gigola, Miley Serious i mdngt.

Na omiljenu regionalnu žanrovsku raskrsnicu, Visa Fusion binu, stižu Kanda Kodža i Nebojša, Oxajo, Kendi, Luke Black, Sunshine, Bigru & Paja Kratak i Deformitet, a celokupan program i satnica mogu se naći na sajtu EXIT festivala. Ulaznice su dostupne na sajtu EXIT festivala, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com