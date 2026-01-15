EXIT proglašen najboljom event organizacijom u Evropi

Svečana dodela održana je 14. januara na otvaranju Eurosonic Noorderslag manifestacije u holandskom Groningenu, koja svake godine okuplja najuglednije aktere muzičke industrije. Nagradu Promoter of the Year (Najbolja event organizacija Evrope) dodeljuje stručni žiri više desetina vodećih eksperata iz evropske muzičke industrije sa ciljem da prepozna i nagradi event organizacije, koje su pomerile granice mogućeg kako bi publici priredile nezaboravna iskustva. U izuzetno snažnoj konkurenciji u kojoj su se našli Tomorrowland, Sziget, kao i vodeća nemačka event organizacija FKP Scorpio i austrijska koncertna i produkcijska kuća Barracuda, EXIT je proglašen najboljom event organizacijom Evrope, ostvarivši jednu od najznačajnijih pobeda u svojoj istoriji.

U ime Exita, priznanje su primili osnivači Ivan Milivojev i Dušan Kovačević, uz Ognjena Tomaševića, člana festivalskog tima. Milivojev se tom prilikom obratio u ime organizacije, poručivši: „Ova nagrada nam jako puno znači, pogotovo jer prvi put u našoj istoriji ove godine nećemo biti na Tvrđavi.“ Zahvaljujući na nagradi, Kovačević je istakao da je jubilarno, 25. izdanje bilo najizazovnije u njegovoj istoriji. Na kraju obraćanja, Tomašević je poruku zahvalnice Exitovom timu i mladima Srbije završio rečima: „Vratićemo se, to je sigurno.“

Od svog nastanka 2000. godine, EXIT nije bio samo muzički događaj, već pokret izrastao iz studentske borbe za slobodu, demokratiju i pravo na drugačiju budućnost. Već od prvog dana, kroz svoje nulto izdanje održano u Univerzitetskom parku u Novom Sadu, EXIT je okupio više od 200.000 ljudi i postao simbol generacije koja je kroz umetnost i muziku tražila izlaz iz decenijskog bezumlja, izolacije i straha jednog društva u kojem je tadašnja omladina smogla snage da podigne glas. Svega dva dana nakon završetka festivala, Srbija je zakoračila u period velikih društvenih promena.

Iz godine u godinu, festival je rastao zajedno sa svojom publikom, pažljivo gradeći identitet i vrednosti koje su postajale veće od samog muzičkog programa. Tokom narednih 25 godina, festival je evoluirao u jednu od najuglednijih i najuticajnijih platformi u Evropi. Sa tog istorijskog utvrđenja, tokom više od dve decenije, publika je sakupljala nezaboravna iskustva, a produkcija podizala umetničke standarde gradeći kulturno nasleđe koje je oblikovalo čitave generacije, učinivši taj prostor mestom susreta slobode i pripadnosti. Na taj način, svetu je poslata jasna poruka da i sa Balkana mogu nastajati ideje koje inspirišu evropsku i svetsku festivalsku i muzičku industriju.

Danas, EXIT predstavlja jednu od vodećih platformi za kreativne industrije u regionu i šire, ali i simbol vere da je moguće iz Srbije graditi međunarodni ugled bez odricanja od vrednosti sa kojima je sve počelo. Kao organizacija, do sada je realizovao više od 200 događaja u preko 20 zemalja sveta, kao i brojne društveno-odgovorne i edukativne inicijative kroz fondacijsku delatnost.

Uz dva najprestižnija evropska festivalska priznanja za Najbolji veliki festival, EXIT je tokom godina osvajao i niz drugih uglednih međunarodnih nagrada, među kojima se izdvaja Take a Stand Award na European Festival Awards za društveno-odgovornu kampanju „Živi uživo“, realizovanu u saradnji sa UNICEF-om, zatim titula Best European Festival u okviru Britanskih festivalskih nagrada, kao i priznanje Saveta za regionalnu saradnju za doprinos povezivanju i kulturnoj saradnji u jugoistočnoj Evropi. Uspeh EXIT platforme potvrđen je i kroz njene druge festivalske projekte. Sea Dance festival je 2015. godine proglašen Najboljim evropskim festivalom srednje veličine, a beogradski No Sleep festival četiri godine kasnije Najboljim novim festivalom u Evropi.

U kontinuitetu priznanja, ovogodišnja odluka publike i stručnog žirija predstavlja omaž ideji koja je opstala, rasla i ostala verna početnoj viziji. Takođe, ona je osnaženje novom poglavlju razvoja u koje EXIT ulazi. To poglavlje biće obeleženo Svetskom turnejom, sa prvim najavljenim događajima koji će biti realizovani u Malti, Egiptu, Indiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, dok će dodatna lista zemalja uskoro biti objavljena.

