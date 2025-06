EXIT uz Indiru Paganotto i našu Lannu osvojio jedan od najprestižnijih svetskih klubova

Kao uvod u najiščekivanije jubilarno festivalsko izdanje, EXIT je zajedno sa Indirom Paganotto i Lannom osvojio jedan od najprestižnijih svetskih klubova – legendarni fabric u Londonu. Ekskluzivna žurka održana u subotu, 7. juna, u okviru zajedničke proslave 25 godina EXIT festivala i kultnog britanskog kluba, okupila je posetioce iz celog sveta, koji su do ranih jutarnjih sati plesali uz pažljivo kuriranu selekciju izvođača.

Glavna zvezda večeri bila je Indira Paganotto, hedlajnerka ovogodišnjeg EXIT festivala i umetnica čiji energični psy-techno nastupi već godinama pomeraju granice klupske scene. Kao osnivačica ARTCORE etikete i jedna od najtraženijih DJ-ica današnjice, Indira je na prepunom glavnom fabricovom podijumu priredila set pun emotivnih momenata i neiscrpne energije. Publika je mogla da oseti deo atmosfere koja se priprema za zatvaranje legendarne Dance Arene, na kojem će Indira nastupiti u specijalnom B2B setu sa Sarom Landry – koji je jedan od najiščekivanijih nastupa na celom svetu u elektronskoj muzici ove godine.

Posebna bina u klubu fabric bila je rezervisana za našu Lannu – najmlađu članicu Exitovog Echosystema, novosadsku producentkinju i DJ-icu, koja je te večeri isporučila petočasovni set koji će fanovi još dugo prepričavati. Iako je inicijalno bilo planirano da njen set traje četiri sata, zbog fantastične atmosfere i reakcije publike, Lannin nastup je produžen za dodatnih sat vremena. „Londone, sinoć si bio nestvaran! Hvala svima koji su došli i igrali iz sveg srca. Do sledećeg puta, šaljem vam ljubav i pozitivnu energiju“, poručila je na svom Instagram storiju nakon nastupa. Brojne poruke publike poput „Vrati se uskoro, set je bio fenomenalan!“, „Imala si najbolji set večeri“ svedoče o snažnoj vezi koju je ostvarila sa fanovima i o još jednom velikom koraku u njenoj karijeri.

Pored Indire Paganotto i Lanne, te večeri su nastupili i Tommy Four Seven, The Lady Machine, Manlio, Valentinø, Lora Cerise i Pattn, dodatno osnažujući program koji je spojio različite pravce savremenog techno izraza u sinergiji sa prepoznatljivim produkcijskim standardima kluba fabric.

Subotnji događaj u fabricu još jednom je potvrdio višegodišnju fenomenlanu saradnju između EXIT festivala i jednog od najprestižnijih klubova na svetu fabrica – povezani zajedničkom misijom da stvaraju jedinstvena muzička iskustva i osnažuju nove talente. Sledeće poglavlje biće ispisano već na otvaranju jubilarnog EXIT festivala, u četvrtak, 10. jula, kada će fabric preuzeti kultnu NSNS refreshed by Heineken Silver binu na Petrovaradinskoj tvrđavi.

(Beta)

