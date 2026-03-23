Exitov Spiral festival u srcu Mediterana

EXIT ovog leta donosi novi muzički događaj na Maltu - Spiral festival, koji će se održati od 31. jula do 2. avgusta na magičnim lokacijama širom ostrva.

Novi događaj u srcu Mediterana kreiraće spoj legendi elektronske scene i nove generacije izvođača, kroz program koji povezuje različite pravce savremenog klupskog zvuka. EXIT ovim festivalom daje podršku i našoj sceni, pa će tako i pet izvođača iz Srbije biti deo prvog događaja na Malti. Inspirisan jednim od prvih oblika ljudske umetnosti koji su sastavni deo najstarijih samostojećih hramova na svetu po kojima je Malta poznata, Spiral okuplja publiku kroz zajednički ritam i nezaustavljivu energiju koja definiše savremeno festivalsko iskustvo.

Otvaranje festivala biće održano u petak. 31. jula, u Gianpula Village festivalskom kompleksu, uzbudljivom nightlife prostoru na Malti, sa ukupno pet bina i VR zonom na kojoj će posetioci moći da se na trenutak “presele” na Petrovaradinsku tvrđavu i Exitove glavne bine. Prvo veče predvodi Fatboy Slim, legendarni DJ i jedan od ključnih pionira elektronske scene, čiji su hitovi i energija obeležili uspon globalne klupske kulture tokom više od četiri decenije. Njegov istorijski nastup pred više od 250.000 ljudi u Brajtonu i danas se smatra jednim od najvećih trenutaka u istoriji elektronske muzike.

Na Maltu sleće i Nina Kraviz, jedna od najuticajnijih ženskih figura savremene techno scene, a uz nju i Lilly Palmer, producentkinja nove generacije trance i techno žanrova, koja je nedavno sa velikim uspehom debitovala sa albumom “Bigger Than Techno”. Lineup prvog dana festivala pojačaće LP Giobbi, Kasia, Divolly & Markward, Reblok, Juno, kao i Debrii, Denzel Jo Armani, Dom, Gabii, Jjoy, Jupo, Koroma, Mux, Pajsu, Privi i Riolo.

Subotnji program seli se u Café del Mar na Qawra Pointu, deo brenda i čuvenog simbola Ibice, u jednu od najmagičnijih plesnih zona na Malti, sa čarobnim pogledom na zalazak sunca. Lineup predvodi Argy, jedan od vodećih producenata današnjice, čiji hitovi oblikuju savremeni melodic techno zvuk. Uz njega nastupaju Lanna, vunderkind elektronske scene, Layla Benitez, njujorška DJ zvezda prepoznatljiva po afro groove i melodic house setovima, kao i Miggy, jedno od najistaknutijih imena malteške DJ scene.

Završni dan festivala rezervisan je za SPIRAL Pool Party Takeover, koji se seli sa obale u Toy Room Beach Club u čijem će se ambijentu održati velika žurka na bazenu koja će zatvoriti festival u velikom stilu, a prva imena izvođača koja će biti zadužena za atmosferu će biti objavljena uskoro.

Prodaja ulaznica kreće u utorak, 24. marta na zvaničnom sajtu spiral-festival.com

Duh Exita kretaće se širom sveta u okviru ovogodišnje Svetske turneje – od No Sleep i Sea Star festivala u Beogradu i Umagu, preko Velikih piramida u Gizi, pa sve do Indije. Letnji provod je rezervisan za Maltu, jednu od vodećih festivalskih destinacija. Uz Spiral, EXIT nastavlja da promoviše slobodu, zajedništvo i ljubav, kroz okupljanja nadahnuta univerzalnim oblikom spirale – simbolom cikličnog kretanja, povezanosti i ritma života.

