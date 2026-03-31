Exitova Bridge konferencija i Jukebox Ventures pokreću milion funti vredan poziv za startape

Bridge konferencija, koja će se od 27. do 29. maja održati na obali Jadrana u Umagu, jedno je od vodećih evropskih okupljanja za lidere iz oblasti muzike, zabave i tehnologije. Ove godine kroz saradnju sa fondom Jukebox Ventures, objavljen je poziv, vredan do milion funti za muzičko-tehnološke projekte, uz mogućnost ulaganja u najperspektivnije ideje kroz finansiranje, marketing i strateški razvoj.

Konferencija će biti održana u ekskluzivnom okruženju jadranske obale, gde će ljudi iz muzičkog biznisa, kao i investitori imati priliku da dublje sagledaju povezanost između muzike, tehnologije i kulture.

Bridge će ponovo okupiti izuzetnu postavu govornika, vodećih ljudi, menadžera i inovatora iz globalnog sveta muzike, zabave i tehnologije, kroz pažljivo osmišljen program koji istražuje budućnost muzike na preseku tehnologije, veštačke inteligencije, investicija, razvoja umetnika i sve dinamičnijeg odnosa između kulture i digitalnih inovacija.

Potvrđeni govornici uključuju neke od lidera industrije kao što su: Maria May (glavna agentkinja za elektronsku muziku, Creative Artists Agency), Steve Hogan (agent i partner, WME), Greg Parmley (izvršni direktor, International Live Music Conference), Holger Jan Schmidt (generalni sekretar, YOUROPE), Fruzsina Szép (direktorka festivala, SUPERBLOOM i Lollapalooza Berlin), Sara Bazian (menadžerka za strateška partnerstva, YouTube Music), Ivan Milivojev (suosnivač, EXIT festival), Lisa Branigan (Green Fields, Glastonbury) i drugi, dok će dodatni govornici biti najavljeni uskoro.

Dušan Kovačević, suosnivač i direktor EXIT festivala, čiji je dugogodišnji rad u oblasti muzike, kulture i društvenog uticaja inspirisao nastanak Bridge konferencije kao platforme za napredni industrijski dijalog, izjavio je: „Bridge je nastao iz ideje da će se budućnost muzike graditi na preseku kreativnosti, tehnologije i ljudske povezanosti. Sa Jukebox Ventures kao partnerom ove godine, stvaramo prostor u kojem se hrabre ideje, liderstvo u industriji i konkretne investicije susreću kako bi oblikovali ono što dolazi, jer za pravi poslovni uspeh, čak i najbolje ideje moraju imati direktan pristup pravim ljudima, što Bridge upravo omogućava.“

„U Jukebox Ventures verujemo da će sledeći talas inovacija u muzici i zabavi doći od osnivača koji su tradicionalno bili isključeni iz ovih krugova. Bridge je upravo platforma koja to menja, a verujemo da je najbolji način da se to postigne kroz direktan kontakt, susrete uživo i izgradnju stvarnih odnosa. Okupljajući najtalentovanije umove industrije uz iskrenu posvećenost podršci zapostavljenim talentima, mi ne ulažemo samo u startape, ulažemo u budućnost celog sektora. Izuzetno smo uzbuđeni što smo deo ove priče.“, izjavio je osnivač Jukebox Ventures platforme, Alex Jukes.

Ova investiciona platforma, koja podržava kompanije u ranoj fazi razvoja na preseku muzike, tehnologije i kulture, kuriraće muzičko-tehnološki deo programa konferencije i organizovati akceleratorsku sesiju sa mogućnošću obezbeđivanja finansiranja u iznosu do 1 miliona funti za inovativne projekte. Uspešni kandidati dobiće i 50% popusta na kotizaciju za učešće na konferenciji.

Trodnevna konferencija će biti održana u ekskluzivnom Petram Resort & Residences u Savudriji. Nakon velikog uspeha debitantskog izdanja, Bridge se već pozicionirao kao jedinstven događaj na globalnoj muzičkoj sceni, spajajući kvalitetne diskusije sa nadaleko poznatim gostoprimstvom istarske regije.

Dodatni govornici i detalji programa biće objavljeni u narednim nedeljama.

Kompletan raspored, uključujući panel diskusije, keynote sesije i Jukebox Ventures pitch takmičenje, biće dostupan na sajtu bridgeconference.net.

