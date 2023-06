Exitova Visa Fusion bina – uzbudljivi showcase neočekivanih različitosti

Godinama unazad Visa Fusion bina nameće se kao najinteresantnija za ljubitelje „muzike koja se svira“, odnosno, u potpunosti opravdava svoje ime, bivajući istinska fuzija najrazličitijih žanrova – definitivno mesto za nova muzička otkrića!

Otkad su „benevolentni“ algoritmi striming servisa počeli da „vrte u krug“ pesme koje vam sugerišu (ili vas upućuju na slične autore ili žanrove), nemamo više onu mogućnost koju smo imali nekada, gledajući MTV, Viva ili 3K – da nas iznenadi nešto što nismo očekivali, niti mislili da će nam se svideti. Upravo su nepredvidljivost i odsustvo kontrole slušaoca ključni za upoznavanje novoga i sprečavanje zatvaranja u svoj „bubble“, a to donosi Visa Fusion bina – showcase neočekivanih različitosti.

DRY CLEANING

Britanci nas uvek iznenade nečim neočekivanim, a Dry Cleaning je upravo tako nešto – bend koji opisuju kao post-punk i koji mnogo toga duguje nasledstvu Joy Division, Wire ili Magazine, ali kroz sve filtere koji su nastajali u proteklih 40 i kusur godina. Pre svega, tu je snažan ženski pečat koji malo podseća na Lush ili Elastica – i ono što ćete prvo uočiti – Florence Shaw, lepa, statična, ironična i melanholična pevačica benda prosto izgovara reči kao recitacije narativnim tonom, kao da čita knjigu ili prepričava neke doživljaje iz grada. Gotovo epski narativ, praćen izrazito dinamičnom muzikom u pozadini. Kada isključite pesmu, s mukom ćete se sećati šta je refren a šta strofa, ali kada je ponovo uključite, činiće vam se da nikada ne treba da prestane. Za kratko vreme, ovi Londonci izdali su dva albuma, „New Long Leg“ (2021) i „Stumpwork“ (2022) i osvojili srca i kritičara i publike.

RUDEBOY

Nekada davno, na Jamajci i u Britaniji postojala je ulična potkultura radničke klase zvana „Rude Boys“, koji su bili poznati po drčnom stavu i besprekornom odevanju – odelima, šeširima i ostalim manguparijama. Uticali su nepovratno na muzičke stilove kao što su reggae, ska i punk, a upravo je to nateralo Patricka Tilona, koji je iz Surinama došao kao klinac u Holandiju, prateći „jamajčanski rude boys koridor“, samo malo južnije, da kao svoj najnoviji pseudonim na stejdžu uzme ime Rudeboy. Elem, Patrick je neraskidivo povezan sa Srbijom, jer je njegov Urban Dance Squad još davne 1997. objavio album „Belgrade Alive“, a bio je to jedan od prvih bendova koji je posetio Srbiju posle sankcija. Muzika Urban Dance Squad-a je upravo ono što će Rudeboy svirati sa svojim novim bendom, a ta muzika je ukusni miks svega i svačega – funka, reggae-a, metala, rocka, ska i čega sve ne. Fuzija par excellence!

PLOHO

Sibir je mesto gde su leta kratka i vrela a zime duge i mračne, a prestonica tog ogromnog dela sveta je Novosibirsk, odakle je potekao bend Ploho (na ruskom: Loše), deo globalne neo-dark scene kojoj pripadaju She Past Away, Lebanon Hanover i Molchat Doma, da nabrojimo samo najupečatljivije. Post-punk, neo-goth, darkwave sa primesama synthwave-a i doomer gitara, Ploho su se nakon četiri EP izdanja pojavili na velikim vratima 2017. sa svojim prvim albumom pod naslovom „Bumažnyje bombi“, da bi album „Kuda pticy uletajut umirat“ iz 2018. dobio epitet jednog od najboljih alternativnih albuma godine. Ploho govori o tuzi, životu u dalekom kraju Rusije, odrastanju, generacijskim razlikama, kratkim danima i dugim noćima (kao i Nordijcima, i njima klima oblikuje muziku), a glavni im je inspirator legendarni Viktor Coj (sovjetski Milan Mladenović, kako ga možemo opisati) i grupa Kino. Poslednji album „Kogda duša spit“ iz 2022, biće centralna tema koncerta. Najveći hit? Možda „Gorod ustal“ („Grad se umorio“).

THE TOASTERS

Neuobičajeno je da u SAD naletimo na odličan ska bend, budući da je ska vezan pre svega za Jamajku i Britaniju, gde su jamajčanski iseljenici napravili fuziju sa britanskim popom i kreirali ovu neodoljivu muziku koja je 1980. i 1981. osvojila svet. Ali, ni ovde se nije moglo bez upetljavanja jednog Britanca, mastermajnda The Toastersa, Roberta Hingley-ja, koji se 1980. zadojen ska-om odselio u Njujork i nije mu trebalo puno da nađe gomilu istomišljenika i napravi odličan bend. Jednako privlačni svim kulturnim krugovima, The Toasters su okupili oko sebe i Jamajkance i otud ovaj prepoznatljiv akcenat kod pratećih vokala. Izdali su devet albuma, a Hingley se 2004. odselio za Valensiju i nastavio da svira sa novim postavama svoju upečatljivu mešavinu ska-popa, kalipsa i R’n’B-ja. To će uraditi i na Tvrđavi, a to može biti samo jedna noć veselja i skakutanja na Visa Fusion bini.

SPASIBO

Ime ovog benda ne moramo prevoditi, a posredi je jedan od najzanimljivijih sastava nove generacije sa ruske scene. Bend predvodi Rasel Rahman, a u pitanju je razigrani indie-pop kojim su se etablirali na ruskoj underground sceni – o njima se kaže da svojim nastupima teraju publiku jednako i na ples i na nostalgične suze, a izdali su pet studijskih albuma, tako da ćemo imati priliku da se sretnemo sa svežim dahom iz stepe. Zapravo, sa Kavkaza. Za početak, pokušajte sa preslušavanjem pesme „Sčitaločka“.

KORAK DALJE…

Osim već etabliranih domaćih i regionalnih zvezda kao što su Zoe Kida, Bojana Vunturišević, Nikola Vranjković, Atheist Rap, Sunshine ili Mortal Kombat, nemojte propustiti i nove snage kao što su rumunski indie-pop bend K not K (vickasto duže ime glasi Karpov not Kasparov), zatim slovenačka rap-r’n’b ekipa Freekind, Dina Jashari, kao i češki synthwave-rave sastav sa meditacijskim sklonostima pod imenom Badfocus.

