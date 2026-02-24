Fest intro od sutra u Sava centru, na repertoaru filmovi nominovani za Oskara

Dvodnevni filmski festival Fest intro počinje sutra u Sava Centru, a na repertoaru su četiri filma nagrađena na festivalima u Kanu, Berlinu i Veneciji koji imaju 12 nominacija za Oskara.

Ostvarenja će premijerno biti prikazana beogradskoj publici u okviru događaja koji se organizuje u susret predstojećem 53. Međunarodnom filmskom festivalu – FEST, koji će se održati u oktobru 2026. godine.

Festival će sutra u 18.30 biti otvoren projekcijom filma „Glas Hind Ražab“ koji je nominovan za Oskara za najbolji međunarodni film, dobitnik je nagrade publike na Festivalu u San Sebastijanu i nagrade žirija na Venecijanskom festivalu.

Od 20.30 biće prikazano ostvarenje „Sentimentalna vrednost“ sa devet nominacija za Oskara u kategorijama za najbolji film, najbolji međunarodni film, najbolju režiju, najbolju glavnu glumicu, najboljeg sporednog glumca, najbolju sporednu glumicu za dve uloge, najbolji originalni scenario i najbolju montažu koji je dobitnik Gran Prija Festivala u Kanu.

U četvrtak od 18.00 biće prikazan „Čarobnjak iz Kremlja“ koji je nominovan za najbolji film na festivalima u San Sebastijanu i Veneciji.

Iste večeri od 21 čas na repertoaru je „Plavi mesec“ nominovan za Oskara za najboljeg glavnog glumca i najbolji scenario, dobitnik Srebrnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu za najbolju sporednu mušku ulogu i dobitnik brojnih drugih nagrada.

Ulaznice koštaju 700 dinara.

FEST Intro održava se u terminu u kom se ranije održavao FEST, sa ciljem da se obeleži višedecenijska tradicija festivala.

(Beta)

