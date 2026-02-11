FEST od 2. do 11. oktobra nakon godinu dana prekida

Međunarodni filmski festival FEST će se ove godine, po 53. put, održati od 2. do 11. oktobra, odlučeno je na sednici Odbora tog festivala.

Festival je na Instagramu saopštio da je Odbor za programskog direktora imenovao Dragana Jeličića, filmskog urednika i nekadašnjeg selektora.

Jeličić je, kako se navodi u objavi, dobitnik plakete za doprinos FEST-u, a on je bio i član Saveta festivala.

Festival, 53. po redu, koji se inače održava krajem februara, ove godine će u tom terminu imati četiri odvojene projekcije, koje se organizuju u okviru događaja pod nazivom „FEST INTRO“ i sloganom „Izvinite na prekidu programa“, 25. i 26. februara.

Premijerno u Srbiji tada će biti prikazani filmovi „Sentimentalna vrednost“, „Čarobnjak iz Kremlja“, „Plavi mesec“ i „Glas Hind Ražab“.

Pojedini filmski stručnjaci, komentatori i studenti smatrali su da je odluka o prošlogodišnjem odlaganju festivala povezana sa tadašnjom društvenom i političkom nestabilnošću i protestima studenata širom zemlje, zbog čega se naglašavalo kako bi održavanje festivala „u normalno vreme“ bilo neprikladno.

Pošto se FEST u svom uobičajenom terminu nije održao, studenti u blokadi su organizovali alternativni festival – blokadniFEST, održan od 9. do 16. marta 2025. u Beogradu.

Neposredno uoči očekivanog termina FEST-a ove godine je po prvi put održan Beograd Film Festival (BFF), za koji su organizatori rekli da predstavlja novu formu i nema veze sa festivalom koji nije realizovan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com