Festival autorskog filma od 21. do 28. novembra u Beogradu i drugim gradovima Srbije

Festival autorskog filma (FAF) biće održan od 21. do 28. novembra u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije, najavili su organizatori.

Manifestacija će biti otvorena u petak, 21. novembra u 19 časova u MTS dvorani projekcijom filma „Kako je ovde tako zeleno?“ reditelja Nikole Ležaića.

„FAF i ove godine potvrđuje status kultne manifestacije posvećene autorskom filmu, mestu gde se slavi sloboda izraza, promišlja o stvarnosti i podstiče dijalog između stvaralaca i publike“, saopšteno je.

Festival autorskog filma je osnovan 1994. godine u Beogradu, sa ciljem da „približi beogradskoj publici savremene autorske filmove“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com