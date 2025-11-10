Festival autorskog filma od 21. do 28. novembra u Beogradu, najavljeno više domaćih premijera

Ovogodišnji Festival autorskog filma (FAF) održaće se od 21. do 28. novembra, a u programu se nalazi više domaćih premijera i filmova sa značajnim regionalnim i međunarodnim priznanjima, saopštili su danas organizatori.

Program donosi filmove koji u fokus stavljaju lične priče, preispitivanje identiteta, složene porodične odnose i društvene okolnosti koje oblikuju život na našim prostorima, a koji stiču sve veću međunarodnu pažnju, navodi se u saopštenju.

Festival će u petak, 21. novembra u 19 časova u Velikoj sali MTS Dvorane otvoriti film „Kako je ovde tako zeleno?“ Nikole Ležaića, koji je do sada već osvojio nagrade na filmskim festivalima u Puli i Herceg Novom.

Najavljena je i projekcija pobedničkog filma ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala (SFF) i dobitnika više međunarodnih nagrada „Vetre, pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića.

Festival će zatvoriti „Jugo Florida“ Vladimira Tagića, jedno od najiščekivanijih ovogodišnjih domaćih ostvarenja, a čiji je glavni glumac Andrija Kuzmanović osvojio Srce Sarajeva na SFF za najbolju mušku ulogu.

Očekuju se i filmovi Daneta Komljena, Sanje Živković i Ivane Mladenović, navode organizatori.

Ulaznice za projekcije mogu da se nabave na blagajnama bioskopa i putem sajta MTS dvorane.

