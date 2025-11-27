Festival BUNT 13.0 počinje u subotu u Muzeju devedesetih

Međunarodni festival klasične muzike BUNT 13.0 počinje u subotu u Muzeju devedesetih u Beogradu, koncertom flautiste Strahinje Radoičić, a ceo festival posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika, saopštili su danas organizatori.

„U Muzeju devedesetih, u okviru otvaranja 13. izdanja festivala BUNT, biće izvedena jedinstvena umetnička intervencija, koja spaja zvuk, glas i skulpturalno prisustvo u celinu koja se neprestano menja. Zvuk flaute, trake i reči razlivaju se kroz prostor, dok se pred publikom uzdiže figura – posrednik između skrivenog izvođača i onih koji slušaju“, naveli su organizatori.

U saopštenju se dodaje, da je IN-fl.uxus konce[r/p]t za flautu, traku, reč i skulpturu „susret sa nečim što je istovremeno intimno i udaljeno, arhaično i savremeno, krhko i moćno. Ovaj koncept se nadovezuje na arhetipske rituale prelaska, ali i na savremeno iskustvo zajedništva, unutrašnjih lomova i otpora koje smo kao društvo živeli poslednjih godina“.

Izvanredni flautista Strahinja Radoičić je okupio kompozitore svoje generacije na jedinstvenom projektu. Taj mladi umetnik dobitnik je V nagrade na „Azijskom takmičenju flautista u Tokiju 2024“ i jedan je od najistaknutijih muzičkih umetnika svoje generacije.

On je trenutno je na trećoj godini doktorskih studija na FMU u Beogradu, u klasi profesora Ljubiše Jovanovića.

Koncert počinje u tom muzeju u 20.00.

Već narednog dana, u nedelju 30. novembra u 11.00 dvorani Lola, biće održan koncert pod nazivom „Dan Damjana Diklića“ i posvećen je izuzetnom glumcu, humanisti i prijatelju festivala BUNT, prerano preminulom Damjanu Dikliću, naveli su organizatori.

Na koncertu će se pojaviti pored stalnih učesnika, članova udruženja Nebograd i mali flautisti iz Sremske Mitrovice, djaci Jelene Vlaović, pedagoga iz čije klase su potekli mnogi sjajni mali umetnici.

Dečija filharmonija će pod upravom Ljubiše Jovanovića i sa Ivanom Jevtovićem, Branislavom Podrumac i Tamarom Radovanović izvesti delove dečije predstave „Na slovo na slovo“, koja je trenutno veliki pozorišni hit i igra se kontinuirano u potpuno rasprodatoj MTS dvorani.

Istog dana, u nedelju 30. novembra u 20.00 nastupiće u dvorani Lola, na donatorskom koncertu hor flauta Flautino Lola klasik.

Celokupan prihod od dobrovoljnih donacija publike namenjen je mladim umetnicima i omogućavanju njihovih gostovanja van granica Srbije.

Na programu su nove kompozicije srpskih autora Ivane Stefanović, Aleksandre Vrebalov, Branke Popović i Milane Stojadinović Milić, koje su inspirisane Mokranjcem, kao i 3 kontrapunkta iz Bahove „Umetnosti fuge“, u obradi Ingeborg Bugarinović.

Festival BUNT 13.0, koji će trajati do 16. decembra, posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika i odvija se uz podršku SOKOJa, Austrijskog kulturnog foruma i Europa Nostre.

Na ukupno sedam koncerata biće prezentovano stvaralaštvo ukupno 14 srpskih kompozitora svih generacija, koji su ostavili duboki trag na kulturnoj sceni Srbije.

„Prezentovanje srpske muzike uz podršku najistaknutijih izvođača predstavlja i jedan od osnovnih postulata festivala, koji veruje u moć umetnosti i još uvek predstavlja nezavisnu umetničku teritoriju“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com