Film – Jedna bitka za drugom – osvojio šest nagrada BAFTA

Film "One Battle After Another" (Jedna bitka za drugom) osvojio je večeras šest nagrada na 79. ceremoniji Britanske Akademije za filmsku i televizijsku umetnost (BAFTA), među kojima glavnu nagradu - za najbolji film.

Vampirski ep „Sinners“ (Grešnici) i gotska horor priča „Frankenstein“ (Frankenštajn) osvojili su po tri nagrade, dok je šekspirovska porodična tragedija „Hamnet“ proglašena za najbolji britanski film.

Džesi Bakli (Jessie Buckley), kako se i očekivalo, osvojila je nagradu za najbolju glumicu za ulogu ožalošćene majke, i supruge Vilijama Šekspira (William Shakespeare) u filmu „Hamnet“.

Robert Aramajo (Aramayo) je osvojio nagradu za najboljeg glumca za britanski indi film „I Swear“ (Kunem se) dok su među nominovanim glumcima bili slavni Leonardo Dikaprio (DiCaprio) i Timoti Šalame (Timothee Chalamet).

„Jedna bitka za drugom“, film Pola Tomasa Andersona (Paul Thomas) o grupi revolucionara u sukobu sa državom, osvojio je nagrade za režiju, adaptirani scenario, kameru, montažu i sporednu glumu koju je dobio Šon Pen (Sean Penn).

Nagrade BAFTA, kao i nagrade Američkog udruženja producenata (Producers Guild of America – PGA), Američkog udruženja reditelja (Directors Guild of America – DGA) i Zlatni globus, često su pouzdani pokazatelji ko bi mogao da osvoji prestižnog američkog Oskara koji će ove godine biti dodeljen 15. marta kasno uveče u Los Anđelesu.

BAFTA je osnovana 1947. godine kao Britanska filmska akademija. Njeni osnivači bili su brojni slavni filmski umetnici, uključujući Dejvida Lina (David Lean), Kerola Rida (Carol Read), Aleksandra Kordu (Alexander) i Lorensa Olivijea (Laurence Olivier). Cilj organizacije bio je jačanje filmske industrije koja je oslabila posle Drugog svetskog rata.

Akademija je 1958. godine spojena s organizacijom televizijskih reditelja i producenata (The Guild of Television Producers and Directors) da bi 1976. konačno postala BAFTA, Britanska akademija za filmsku i televizijsku umetnost.

