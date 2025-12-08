Film Jedna bitka za drugom predvodi u nominacijama za Zlatni globus

Crna komedija – politički akcioni triler koji je producirao, napisao i režirao Pol Tomas Anderson (Paul Thomas Anderson) „Jedna bitka za drugom“ s Leonardom DiKapriom u glavnoj ulozi, danas je na vrhu spiska kandidata za prestižne holivudske filmske nagrade „Zlatni globus“ s devet nominacija, norveška porodična drama „Sentimentalna vrednost “ ima ih osam, a sledi horor „Grešnici“ sa sedam.

„Jedna bitka za drugom“ takmiči se u kategoriji Zlatnih globusa „Komedije i mjuzikli“. Nominaciju za Zlatni globus dobili su između ostalih ansambl Leonardo DiKaprio, Tejana Tejlor, Šon Pen i Čejs Infiniti, i Anderson za scenario i režiju.

Odmah iza tog filma je „Sentimentalna vrednost“ Joakima Trira, norveška porodična drama o porodici filmadžija. Među osam nominacija je i za četiri glumca: Stelana Skarsgarda, Renate Reinsve, El Faning i Inge Ibsdoter Lileas.

Nominacije za Zlatni globus koji je u Holivudu tokom decenija izgubio sjaj, ali opstaje, objavljene su posle objave o potencijalnoj „seizmičkoj promeni“ u industriji zabave. U petak je Netfliks sklopio dogovor o kupovini Vorner Bros Diskaverija (Warner Bros. Discovery) za 72 milijarde dolara. Ako se taj dogovor odobri, preoblikovaće Holivud i staviti njegove najpoznatije filmske studije u ruke giganta striminga – Netfliksa.

Obe kompanije ističu se u ovogodišnjoj sezoni nagrada.

Pored filma „Jedna bitka za drugom“ Vorner Bros ima film „Sinners“ – vampirski hit Rajana Kuglera (Ryan Coogler). Film je dobio sedam nominacija za Zlatni globus, uključujući najbolji učinak u boks ofisu i za najboljeg glumca Majkla B. Džordana i Kuglera za najbolju režiju.

Iz Netfliksa su zastupljeni „Džej Keli“ Noe Baumbaha koji je dobio nominacije za glumce Džordža Klunija i Adama Sandlera, „Frankeštajn“ Gijerma del Tora sa pet nominacija i striming hit „KPop Demon Hunters“, sa tri nominacije.

Animirani film „KPop Demon Hunters“, za koji se može reći da je najgledaniji film godine, ima nominacije za dostignuće u boks ofisu, što je neoubičajeno za Netfliks koji svojim filmovima obično daje vrlo ograničeno vreme u bioskopima.

Ta dva studija predvodila su sve druge nominacije u filmu i televiziji objavljene danas.

Netfliks je imao 35 nominacija, podstaknute svojim širokim filmskim programom i televizjskim nominacijama kao što je britanska mini-serija Adolescencija sa pet nominacija.

Vorner Bros imao je 31 nominaciju, uključujući 15 od HBO Max za serije kao što je „Beli Lotus“, koja u nominacijama za televiziju vodi sa šest nominacija.

Studio koji je trijumfovao na strani Zlatn i globus nominacija za film je Neon, nezavisna specijalizovana filmska kompanija čiji filmovi su dobili niz nagrada Zlatne palme na Kanskom filmskom festivalu. Neon je danas dobio 21 nominaciju, uključujući pet od šest nominovanih međunarodnih filmova.

Film „Zlica: Drugi deo“ dobio je pet nominacija, uključujući za pesme i glumu za Sintiju Erivo i Arijanu Grande, ali je zaobiđen za nagradu za koju se smatralo da je u konkurenciji – za najbolju komediju ili mjuzikl.

Umesto toga za najbolju komediju ili mjuzikal nominovani su „Jedna bitka za drugom“, „Bugonija“ Jorgosa Lantimosa, „Marty Supreme“ Džoša Safdija“, „No Other Choice“ Park Čan Voka, i dva filma Ričarda Linkaltera „Blue Moon“ i „Nouvelle Vague“.

U kategoriji drame „Hamntet“ Kloi Džao je dobio šest nominacija uključujući i za zvezde filma Džesi Bakli i Pola Meskala. Nominovan je za najbolji filj, dramu zajedno sa „Frankeštajnom“ i tri filma studija Neon „Tajni agent“, „Sentimentalna vrednost“ i „It Was Just an Accident“, Iranca Dafara Panahija.

Panahijeva Drama „It Was Just an Accident“ nominovana je za četiri nagrade. U raznim periodima tokom protekle dve decenije dok pravi filmove Panahi je bio zatvoren, stavljen u kućni pritvor i zabranjen mu je izalazk iz Irana. Ranije ovog meseca dok je putovao van Irana osuđen je na godinu dana zatvora i novu dvogodišnju zabranu putovanja.

Prvi put ove godine Zlatni globus će biti dodeljen za najbolji podkast.

Ceremonija dodele Zlatnog globusa će biti 11. januara, a prenosiće ga Si-Bi-Es (CBS) i biće striming na Paramanutu plus. Voditeljka će biti Niki Glejzer.

Helen Miren će dobiti Nagradu Sesil B. Demil na ceremoniji koja će biti emitovana 8. januara, a Sara Džesika Parker će dobiti nagradu Karol Barnet.

(Beta)

