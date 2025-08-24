Film o treneru Dejanu Milojeviću proglašen najboljim na festivalu sportskog filma na Zlatiboru

Na Zlatiboru je večeras zatvoren 14. međunarodni festival sportskog filma, a nagradu „Grand prix – gold gondola“ dobio je dugometražni dokumentarni film „Brate“ o košarkaškom treneru Dejanu Milojeviću.

Međunarodna članica žirija Marijana Terzin Stojčić rekla je da je Festival, dodeljivanjem te nagrade, iskazao veliko poštovanje, prerano preminulom „bratu“.

„Vrednoj stvaralačkoj i produkcijskoj ekipi ‘Videostroja’ pošlo je za rukom da uverljivo, suptilnim filmskim sredstvima, predstavi i sačuva od zaborava veličanstveni put od poštovanog vođe klinaca iz radničke Padinske skele, preko vrućih košarkaških terena Srbije, Crne Gore, Španije i ostale Evrope, do stvarnog stratega, iako ‘samo’ pomoćnika legendarnog trenera Stefa Karija u američkom Golden Stejtu“, rekla je ona.

Posebna priznanja za doprinos filmskoj umetnosti, televizji i sportu dobili su dokumentarni filmovi „Zmaj iz Kosezea“, „Kad san postane java“, „Bijelo plavi“ i „KK Rabotnički“.

Nagradu publike dobio je film „Prva klasa:pun gas“, a nagradu je primio glavni glumac i scenarista Rade Ćosić.

Žiri je dodelio i nagrade za najbolji film o visokim moralnim vrednostima u sportu, dokumentarnom filmu „Prvi šampionski balkon“ o osvojenom zlatu na Evropskom prvenstvu u košarci 1995. godine.

Za najbolji film o ličnosti u sportu nagradu je dobio dokumentarni film „Bulevar Ivice Osima“ koji u prvom licu priča o detinjstvu i ranoj mladosti.

Za najbolju fotografiju, dizajn i inovativnost u filmu nagradu je dobio film iz Slovenije „Runda 13“.

Nagradu „Dinko Tucaković“ za najbolju režiju dokumentarnog filma dobio je film „Čuvari tradicije“ – o kampu „Aleksandar Nikolić“, reditelja Ivice Vidanovića.

Nagradu za najbolji igrani film dobio je ruski film „Feđa, narodni fudbaler“.

Žiri je dodelio i nagrade za najbolji dugometražni dokumentarni film, filmu „Moca, jedna od najlepših fudbalskih priča“, za najbolji srednjemetražni dokumentarni film, filmu „Evo gola“ i za najbolji kratkometražni dokumentarni film, turskom filmu „Galip“ o najdugovečnijem turskom fudbaleru Galipu.

(Beta)

