Film Sedef magla Milorada Milinkovića otvara osmi Dunav Film Fest

Film Sedef magla Milorada Milinkovića otvoriće u utorak 19. avgusta osmo izdanje Međunarodnog festivala Dunav Film Fest u Smederevu.

U jedinstvenom ambijentu Malog grada Smederevske tvrđave publika će uživati u intrigantnom ostvarenju koje vešto spaja istorijski triler i moćnu filmsku atmosferu, saopšteno je danas.

Snimljen po romanu Dragoljuba Stojkovića, film Sedef magla vraća u vreme kada je atentatorka pucala na kralja Milana u Sabornoj crkvi i promašila.

Potom je osuđena na smrt, da bi joj kralj lično preinačio kaznu na 20 godina zatvora. To je nije spasilo – kratko vreme pošto je poslata na izdržavanje kazne, pronađena je mrtva u zatvorskoj ćeliji, a zvanično je saopšteno da je izvršila samoubistvo.

Sedam godina kasnije, iz Save ispliva leš žene zbog kog se duhovi u prestonici uzburkaju. Korumpirani šef policije i propali advokat se, svaki iz svojih razloga, udružuju u istrazi njene smrti, a publika u filmu prati kakve je posledice ostavio metak koji je promašio kralja.

„Priča je nastala pre petnaestak godina, kada me je zainteresovao neuspeli atentat Jelene Ilke Marković na kralja Milana, kao i njena sudbina, prilično tragična i pre i posle tog događaja. Tada sam napisao knjigu po kojoj je snimljen roman. Sa Milinkovićem sam sarađivao jer je on pročitao roman i poželeo da po njemu snimimo seriju, na šta sam naravno pristao. O tome smo razgovarali pre desetak godina, u međuvremenu smo postali prijatelji i sarađivali i na drugim projektima. Nažalost, ono zbog čega smo počeli da sarađujemo postalo je njegovo testamentarno delo“, rekao je Dragoljub Stojković.

Film Sedef magla režirao je Milorad Milinković, koji je zajedno sa Dragoljubom Stojkovićem potpisao i scenario, a obojica su ujedno i producenti. Izvršni producenti su Miroslav Mogorović i Ognjen Spaić, dok je direktor fotografije Dalibor Tonković. Za scenografiju je bila zadužena Ivana Protić, kostime je kreirala Dragica Laušević, a šminku potpisuje Milica Stanković.

Uloge između ostalih u filmu tumače Miloš Timotijević, Petar Strugar, Jana Ivanović, Milena Predić, Luka Grbić, Zoran Cvijanović, Vojislav Brajović, Nebojša Dugalić.

Osmi Dunav Film Fest biće održan od 19. do 24. avgusta, a program je osmišljen u četiri tematske celine, raspoređen na četiri atraktivne lokacije – od istorijskog ambijenta Malog grada Smederevske tvrđave, preko Dunavskog parka i Platoa kod Karađorđevog duda, do Centra za kulturu Smederevo.

U takmičarskom programu, nagradu „Dunavska lađa“ za najbolji film u zvaničnoj selekciji dodeliće stručni žiri.

