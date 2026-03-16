Film Sentimentalna vrednost osvojio Oskara za najbolji strani film

Film "Sentimentalna vrednost" iz Norveške osvojio je kasno večeras Oskara u kategoriji najboljeg stranog filma na 98. dodeli nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauka u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu.

U istoj kategoriji su bili nominovani filmovi – „Tajni agent“ (Brazil), „A simple Accident“ (Francuska), „Sirat“ (Španija) i „Glas Hinda Radžaba“ (Tunis).

Ceremonija dodele Oskara još je u toku u Los Anđelesu, gde su pojačane mere bezbednosti u kontekstu rata na Bliskom istoku i bojazni od pretnje napada Iran na Kaliforniju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com