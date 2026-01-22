Film Sinners Rajana Kuglera oborio rekord sa 16 nominacija za Oskara

Američka Akademija filmskih umetnosti i nauke saopštila je danas spisak glavnih nominacija za Oskara, a rekord po broju nominacija, ukupno 16, osvojio je film „Sinners“ (Grešnici) Rajana Kuglera (Ryana Coogler).

Taj film, koji će se boriti da osvoji 16 Oskara, oborio je rekord po broju nominacija za jedan film, koji su prethodno držali „Sve o Evi“, „Titanik“ i „La La Lend“ sa 14 nominacija, saopštila je američka akademija.

U režiji Rajana Kuglera, uzbudljivi vampirski film o segregaciji u Americi 1930-ih bio je jedan od najvećih hitova holivudskog studija 2025. godine. Majkl B. Džordan (Michael Jordan), koji igra blizance, zaradio je svoju prvu nominaciju za Oskara za najboljeg glumca.

Već veliki pobednik na dodeli Zlatnih globusa, film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) Pola Tomasa Andersona (Paul Thomas), osvojio je 13 nominacija za Oskara.

Revolucionarna tragikomedija reditelja Andersona obezbedila je nominacije u glavnim kategorijama, uključujući najbolji film, najbolju režiju i najbolju glavnu mušku ulogu za Leonarda Dikaprija (DiCaprio).

„Frankenštajn“ (Frankenstein) Giljerma del Tora (Guillermo), dobitnik Gran prija Filmskog festivala u Kanu i „Sentimentalna vrednost“ (Sentimental Value) dansko-norveškog reditelja Joakima Trira (Joaquim trier) dobili su po devet nominacija, dok je dirljivi „Hamnet“ Kloe Žao u konkurenciji sa osam nominacija.

Ostvarenje „A Simple Accident“ iranskog reditelja Džafara Panahija koje je predložila Francuska dobio je dve nominacije: za najbolji scenario i najbolji međunarodni igrani film.

U kategoriji najboljeg stranog filma nalazi se ostvarenje „The Secret Agent“ brazilskog reditelja Klebera Mendonse Filja (Mendoca Filho), koji je u trci i za najbolji film.

Svečana, 98. dodela Oskara biće održana 15. marta uveče u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu. Prošlogodišnji dobitnik glavne nagrade za najbolji film dobilo je ostvarenje „Anora“, reditelja Šona Bejkera (Sean Baker) koji je osvojio Oskara i za najbolju režiju.

(Beta)

