Film ‘Vetre, pričaj sa mnom’ proglašen najboljim na 23. Zagreb Film Festivalu

Film „Vetre, pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića osvojio je glavnu nagradu za najbolji film na ovogodišnjem 23. Zagreb Film Festivalu, saopštili su danas organizatori.

Žiri je film nagradio „za iskren, autentičan i pažljiv uvid u duboko emotivnu porodičnu dramu, koja, umesto oslanjanja na konvencionalna dramska sredstva, koristi sugestivan zvučni pejzaž i lirične vizuale kako bi stvorila filmsku pesmu“.

Film je do sada osvojio veliki broj nagrada na važnim regionalnim i međunarodnim festivalima, poput Sarajevo Film Festivala, Bolzano Film Festivala u Italiji, Guanajuato Film Festivala u Meksiku i drugih smotri u Mađarskoj, Kanadi, Čileu, Luksemburgu, Peruu i na Kipru.

Domaća premijera „Vetre, pričaj sa mnom“ očekuje se na Festivalu autorskog filma (FAF) u Beogradu u sredu, 26. novembra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com