Film ‘Vetre, pričaj sa mnom’ proglašen najboljim na 23. Zagreb Film Festivalu

Žiri je film nagradio „za iskren, autentičan i pažljiv uvid u duboko emotivnu porodičnu dramu, koja, umesto oslanjanja na konvencionalna dramska sredstva, koristi sugestivan zvučni pejzaž i lirične vizuale kako bi stvorila filmsku pesmu“.
Film je do sada osvojio veliki broj nagrada na važnim regionalnim i međunarodnim festivalima, poput Sarajevo Film Festivala, Bolzano Film Festivala u Italiji, Guanajuato Film Festivala u Meksiku i drugih smotri u Mađarskoj, Kanadi, Čileu, Luksemburgu, Peruu i na Kipru.
Domaća premijera „Vetre, pričaj sa mnom“ očekuje se na Festivalu autorskog filma (FAF) u Beogradu u sredu, 26. novembra.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com