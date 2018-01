Folk pevaču ruka stradala zbog PETARDE, evo šta je poručio (foto)

Sa ovom fotografijom sam želeo da napravim apel na sve ljude koji vole da bacaju petarde a pogotovo na djecu, nisu to više petarde kao sto su bile kada sam ja klinac bio, ovo su kineski proizvodi vecinom i totalno su loši i opasni po život… Ja sam dobro prošao sa ova dva prsta sa 30 konaca, ne daj Boze da je to bio moj Dorijan ili i neko mladje dete, ruku bi mu raznelo, jer se eksplozija desava pre vremena… Bukvalno da ne stigne čovek iz ruke da je izbaci. A imaju takvu moć razaranja kao dinamit… U Novom Sadu je bilo na hitnoj dosta ljudi i mladjih i starijih i u boljem i u gorem stanju od istog. Čisto da podelim ovo iskustvo, možda će nekog spasiti ili bar podučiti da obrati pažnju… Hvala od srca ekipi sa hitne, posebno Duletu(kolegi) ☺️ koji me usivao🤐😀 i hvala Dragom Bogu spasao oba prsta. Voli vas vas Dado i ne igrajte se sa ovim stvarima, zaista su opasne po život.

