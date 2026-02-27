Fondacija: Vajfertova pivara na listi 7 najugroženijih znači veću vidljivost i šansu za zaštitu

Stavljanje zgrade Vajfertove pivare na listu sedam najugroženijih lokaliteta kulturnog nasleđa u Evropi znači veću vidljivost, šansu za pronalaženje novčanih sredstava za njenu obnovu i samim tim zaštitu ovog objekta, mišljenja je Fondacija Neozoik.

Zgrada Vajfertove pivare u Pančevu uvrštena je juče na listu sedam najugroženijih lokaliteta kulturnog nasleđa u Evropi za 2026. godinu, u okviru programa “7 najugroženijih“ koji Evropa Nostra sprovodi uz podršku Instituta Evropske investicione banke (EIB).

Za nominaciju je zaslužna Fondacija Neozoik koju čine mladi arheolozi i arhitekte, a koja od 2022. godine organizuje različite akcije kako bi podsetila na značaj Vajferove pivare.

Direktorka Fondacije Neozoik Tamara Šarkić kaže za Agenciju Beta da nominacija nije iznenađujuća jer je rezultat dvogodišnjeg procesa, ali da je “čast što je od preko 70 evropskih nominacija Vajfertova pivara ušla u najuži izbor“.

“Narodna Vajfertova pivara bila je simbol industrijalizacije, ekonomije, kulturnog života grada od 1722. godine sve do 60-ih godina 20. veka. Poslednjih pet decenija Pivara je propadala što je dovelo do krajnje fizičke ugroženosti ovog objekta. Iako je postojalo raznih gradskih inicijativa, nikada grad Pančevo niti država nisu imali dovoljno sredstava da se upuste u njenu obnovu. Obnova bi pre svega donela zaštitu samog objekta od daljeg propadanja, a kroz obnovu bi Pančevu donela prosperitet u turizmu, kulturi, ekonomiji, mogla bi ponuditi različite javne i moderne sadržaje, od muzeja pivarstva, malih kraft pivara, doma kulture, kreativnog hub-a, restorana, kafeterije…“, ističe Šarkić.

Svaki lokalitet sa konačne liste ima pravo da konkuriše za grant Evropske investicione banke za nasleđe u iznosu od 10.000 evra što, prema njenim rečima, “znači vidljivost u Evropi, šansu za pronalaženjem novčanih sredstava za njenu obnovu, a samim tim i zaštitu ovog već daleko narušenog objekta“.

Ona očekuje da će se formirati evropski ekspertski tim koji će na proleće doći u Pančevo kako bi se sastao sa timom Fondacije i partnerima na lokalnom nivou, te sprovesti terenske posete kako bi procenili stanje na licu mesta.

“Zaključci će biti pretočeni u izveštaj sa preporukama za delovanje i poslužiće kao osnova za izradu prilagođenog projekta za Pivaru, koji će se realizovati tokom naredne dve godine uz podršku EIB granta za nasleđe, čime će započeti dugoročnija saradnja sa lokalnim akterima i otvoriti šansa za neki veći evropski projekat koji bi pomogao da se Pivara revitalizuje“, navodi Šarkić.

Savetodavni panel programa “7 najugroženijih“ ocenio je da Vajfertova pivara predstavlja „primer razmera i složenosti napuštenih industrijskih lokaliteta u Evropi, gde sama javna sredstva nisu dovoljna da obezbede dugoročno očuvanje“.

„Njena revitalizacija pruža ključnu priliku za razvoj i demonstraciju inovativnih modela javno-privatnog partnerstva koji objedinjuju zaštitu nasleđa, ekonomsku održivost i korist za zajednicu. Ukoliko se uspešno realizuje, ovaj lokalitet može postati referentna tačka za održivu prenamenu velikih industrijskih kompleksa širom Evrope“, dodao je Panel.

Na listi najugroženijih lokaliteta kulturnog nasleđa u Evropi za ovu godinu su i selo Katapola i antički grad Minoa u Grčkoj, vodenica Fabri u Mađarskoj, Hala duvača u Luksemburgu, fabrika baruta na portugalskom ostrvu Madeira, Reformatorska crkva u rumunskom gradi Santamaria Orlei i britanske barake u utvrđenju Čembrej na Malti.

Nominacije za program za 2026. godinu podnele su državne i nevladine organizacije aktivne u oblasti kulturnog nasleđa ili pojedinačni članovi tih organizacija, iz država članica Saveta Evrope uz podršku organizacije članice ili pridružene organizacije Evropa Nostre.

(Beta)

