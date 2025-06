Fontaines D.C. u sredu prvi put u nastupaju u Beogradu, predgrupa im je KoiKoi

Irski post-pank sastav „Fontaines D.C.“ u sredu 25. juna nastupa u Luci Beograd, po prvi put u Srbiji, a predgrupa će im biti domaći bend KoiKoi.

Kako su saopštili organizatori, u prodaji je ostalo još stotinak karata za parter koje se mogu kupiti na svim prodajnim mestima i preko onlajn platforme efinity.rs.

Beogradski koncert je deo letnje turneje „Europe Summer 2025“ u okviru koje će bend obići 20 zemalja i održati 31 koncert.

„Na dosadašnjim koncertima su pokazali izuzetnu solidarnost i podršku Palestini otvoreno kritikujući Izrael, a istakli su da ‘osećaj nemoći ostaje dok stvarno ne prestanemo da budemo bespomoćni'“, navodi se u saopštenju.

Četvrti album „Romance“ je rezime njihove dosadašnje karijere, tokom koje su se oprobali u mnogim žanrovima – od post-panka do mekih indi rok pesama.

„Setlista na letnjoj turneji uključuje dosta novih pesama, ali sviramo i stubove sa starih albuma, kao što su ‘Televised Mind’, ‘A Hero’s Death’, ‘Jackie Down the Line’. Ipak, uz ideju ‘Romance’, teško je ne svirati pesme koje odražavaju naše sadašnje emocije, uz to kao pozadina na bini je i to veliko srce koje vizualizuje deo tog sveta koji smo stvorili“, poručuju članovi benda u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com