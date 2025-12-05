Glasanje za filmske nagrade Evropskog parlamenta i EFA od 8. decembra u Gornjem Milanovcu

Publika će u tom kulturnom centru moći besplatno da pogleda pet filmova nominovanih za „LUX Audience“ nagradu, jedinstvenu nagradu u kojoj gledaoci širom Evrope ravnopravno učestvuju sa poslanicima Evropskog parlamenta u izboru pobednika.
Filmovi se, kako se navodi u saopštenju, bave savremenim društvenim temama, poput identiteta, demokratije i ljudskih prava, a na programu je njih pet, među kojima su „Sentimentalna vrednost“ Joakima Trira, „Kristi“ Brendana Kantija, „Gluvi“ Eve Libertad, „Voli me nežno“ Ane Kazanev Kambet i „To je bila samo nesreća“ Džafara Panahija, dobitnika Zlatne palme na festivalu u Kanu.
Nakon svake projekcije, publici će biti prikazan QR kod za glasanje, dok njihove ocene ulaze u zvanični evropski izbor.
(Beta)
