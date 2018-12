Gledaoci su primetili veoma tužnu stvar o Rejčel iz ‘Prijatelja’ koja je svima promakla (video)

Taman kad pomislite da su poznate sve sitnice o jednoj od najpopularnijih televizijskih serija svih vremena, pojavi se još jedan zagriženi fan i otkrije nešto što niko dosad nije primetio.

Ovaj put se radi o epizodi desete sezone u kojoj društvo slavi rođendan male Eme, Rosove i Rejčeline ćerke, a Džoi odluči da njegov poklon za devojčicu bude dramatično čitanje jedne od njenih knjiga.

Međutim, prva knjiga koju je dohvatio bila je ‘Riding the Storm Out: Coping with Post-Partum Depression’, koja govori o nošenju s posledicama postporođajne depresije.Džoi brzo shvata svoju grešku i uzima dečju knjigu, ali Ros i Rejčel u tom trenutku razmene tajni pogled. Sve je prošlo neprimećeno od veselog društva na zabavi, ali fanovi na Reditu imali su oštrije oko.

„Očigledno je da je to Rejčelina knjiga. Zašto bi je imala ako nije patila od postporođajne depresije? I zašto to nikad pre ili kasnije nije spomenuto? Odgovor je jasan: depresija baš nije materijal za humorističku seriju“, napisao je jedan od njih na Reditu.