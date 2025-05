Globalna premijera dokumentarca o Exitovoj Dance Areni zakazana za 15. maj

Nakon ekskluzivne pretpremijere, na vrhu čuvenog Faralda Crane hotela tokom Amsterdam Dance Eventa i intimne premijere u bioskopu Balkan u Beogradu, dokumentarni film „Dance Arena: Hram elektronske muzike“ konačno stiže pred publiku širom sveta! Premijera ovog dokumentarca zakazana za 15. maj u 20 časova, na zvaničnom YouTube kanalu EXIT festivala.

Režiju potpisuje Ivan Đurović, a film donosi priču o jednoj od najpoznatijih festivalskih bina na svetu – Exitovoj Dance Areni, smeštenoj unutar monumentalnih rovova Petrovaradinske tvrđave. „Ništa se ne može uporediti sa Exitom, ni blizu“, „Ovaj vajb postoji samo ovde – sa ovom binom i ovom publikom“, „Mesto na kojem se na magičan način okupljaju ljudi iz celog sveta i pronalaze svoj mir na plesnom podijumu“, „Stati na binu kao što je Dance Arena je poseban trenutak za svakog DJ-a“, „Ljudi su srce Dance Arene“ – poruke su izvođača koji godinama unazad grade njen kultni status i atmosferu koju publika pamti celoga života.

Kroz arhivske snimke, zabeležene setove i izjave izvođača, film otkriva priču iza magije Dance Arene. O svojim iskustvima govore Carl Cox, Nina Kraviz, Maceo Plex, Reiner Zonneveld, Denis Sulta, Blond:ish, Hot Since 82, Maria May, Stephan Bodzin, Tijana T i drugi, dok kadrovi beleže nastupe velikana, kao što su Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Solomun, Keinemusik i drugi.

Kao istinski hram elektronske muzike i jedno od najsvetijih mesta globalne klupske zajednice, Dance Arena već godinama važi za jedan od najvećih open-air plesnih podijuma na planeti, nezaobilazno hodočašće za desetine hiljada fanova koji svake godine dolaze da dožive magiju svitanja uz najznačajnija imena svetske elektronske scene.

Carl Cox opisuje magiju svitanja u Hramu elektronske muzike kao događaj koji donosi neponovljivo iskustvo: Uvek sviram drugačije u svitanje – više osećaja, više zajedništva u zvuku. To je trenutak koji delimo“.

Sličan osećaj potpune slobode deli i Blond:ish koja opisuje Dance Arenu kao prostor u kojem se oseća potpuno oslobođeno, ističući da je to jedino mesto na svetu gde pušta muziku koju „ne bi svirala nigde drugde“.

„Atmosfera je uvek neverovatna. Mislim da je to spoj same lokacije – nastupati unutar kružnih delova tvrđave – i načina na koji su sve osmislili s publikom… prosto epski, zar ne?“ rekla je Maria May, agentkinja jedne od najvećih buking agencija na svetu CAA, sumirajući ono što Dance Arenu čini posebnom.

Takvi trenuci slobode i povezanosti sa publikom nisu slučajni – oni su rezultat atmosfere koja se godinama neguje. „Strast s kojom radimo prenosi se na umetnike, i zato često kažu da su na Areni imali neke od najboljih nastupa u karijeri.“, ističe Dušan Kovačević, osnivač festivala.

Indira Paganotto, jedna od hedlajnerki ovogodišnjeg festivala, nakon beogradske premijere 16. Novembra, istakla je: „Gledajući ovaj film, rasplakala sam se, prisećajući se svih tih prelepih trenutaka.“

Osim toga što nosi ogroman simbolički i muzički značaj, Dance Arena je jedno od najzahtevnijih produkcijskih poglavlja EXIT festivala jer njena izgradnja zahteva složenu logistiku i višenedeljnu pripremu, na šta se u filmu osvrću dugogodišnji članovi EXIT tima.

Globalna premijera ovog dokumentarnog filma stiže u godini kada EXIT slavi 25 godina postojanja, a kroz legendu o Dance Areni, dokumentarac beleži ne samo trenutke sa ove monumentalne bine, već i sve ono što je tokom protekle dve i po decenije oblikovalo EXIT u ono što je danas – vanvremensku lokaciju koja okuplja na stotine hiljada ljudi širom sveta, pod okriljem zajedništva, muzike i slobode, na jedinstvenoj Petrovaradinskoj tvđavi.

Na jubilarnom izdanju EXIT festivala na Dance Areni nastupiće najmoćnije umetnice svetske elektronske scene Amelie Lens i Nina Kraviz, globalna techno senzacija Yousuke Yukimatsu, inovator high-tech minimal zvuka Boris Brejcha, kao i dve trenutno najtraženije figure savremenog techna – Indira Paganotto i Sara Landry, koje će zatvoriti festival ekskluzivnim b2b setom. Publiku očekuje i DYEN b2b Nico Moreno, jedno od najsirovijih techno tandema novije generacije,, kao i nastup Erica Prydza, vizionara čije produkcije pomeraju granice festivalskog iskustva. U okviru Diynamic večeri u Hram elektronske muzike stiže i Solomun, zajedno sa Mau P, Ogazón, DJ Gigola b2b Tijana T, Lanna, Hobin Rude. Snažnu podršku donose i domaći Reblok, Muhi i Runy – predstavnici nove generacije izvođača.

(Beta)

